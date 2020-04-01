Во сколько обращение Путина сегодня – стало известно время

сегодня 19:38 Поделиться

Фото kremlin.ru

Президент РФ обратится к россиянам перед селекторным совещанием с главами регионов; обращение начнётся в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам перед селекторным совещанием с руководителями субъектов. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это не будет полноценным обращением к нации по ситуации с коронавирусом.

По данным СМИ, совещание и обращение Путина начнётся после 15:00 по московскому времени (19:00 нск). Песков подчеркнул – все заявления президента будут сделаны в рамках совещания.

Прямая трансляция совещания будет доступна в материале Сиб.фм. Обращение анонсировал Первый канал

За последнее время Владимир Путин обращался к нации дважды – 25 марта и 2 апреля. В первом выступлении он заявил о начале нерабочей недели и мерах социальной поддержки населения. В апреле президент продлил режим нерабочих дней до конца месяца. Сейчас главам регионов предоставлены расширенные полномочия по избранию мер, исходя из ситуации с коронавирусом в субъектах РФ.

Напомним, сегодня коронавирусом в России заразились больше тысячи человек.