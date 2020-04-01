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Врачам доплатят до 80 тысяч рублей за борьбу с коронавирусом – Путин

сегодня 19:48

Скриншот трансляции

Медицинским работникам выделят дополнительные выплаты за работу в условиях борьбы с коронавирусом; врачи будут получать до 80 тысяч рублей.

Врачам будут доплачивать по 80 тысяч рублей за лечение и работу с больными коронавирусом. Об этом во время селекторного совещания с главами регионов 8 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин. Он предложил установить дополнительные выплаты медикам на протяжении трёх месяцев.

Также доплату получат врачи среднего звена в 50 тысяч рублей. Врачи скорой помощи получат 50 000 рублей в месяц, фельдшеры, водители – 25 000 рублей. Для врачей установят дополнительные страховые гарантии, как для военнослужащих, добавил Путин.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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