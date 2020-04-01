"Всё проходит, и это пройдёт": Путин уверен в победе России над коронавирусом

сегодня 20:08 Поделиться

Фото kremlin.ru

Владимир Путин обратился к нации в связи с ситуацией с коронавирусом; глава государства сравнил эпидемию с нашествием печенегов и половцев.

Президент России Владимир Путин уверен в скорейшей победе страны над эпидемией коронавирусной инфекции. Как заявил глава государства на селекторном совещании с губернаторами 8 апреля, Россия готова к испытаниям.

"Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем", — сказал он.

На том же совещании Путин объявил о дополнительных выплатах медицинскому персоналу, который занят борьбой с коронавирусом. Врачи получат до 80 тысяч рублей — подробнее о выплатах медикам тут.