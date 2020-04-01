Взорвали Карасук: паводок в Новосибирской области пытаются сдержать с помощью динамита

сегодня 16:59 Поделиться

Фото ГУ МЧС по НСО

В Новосибирской области начались работы по подрыву льда на малых реках; первые взрывы прогремели в Кочковском районе.

Рабочая группа сегодня оценила гидрологическую обстановку на территории Новосибирской области. Чтобы увидеть всё своими глазами, специалистам МЧС, гидрологам и губернатору региона пришлось подняться в воздух и облететь наиболее опасные места в Кочковском и Краснозёрском районах.

«Также мы осмотрели складывающуюся ситуацию на реке Оби в Ордынском и Новосибирском районах. С воздуха наглядно видно, какая комплексная работа уже выполнена всеми службами и органами местной власти. Например, проведены мероприятия по очистке русел малых рек и переливных труб под объектами инфраструктуры. Все эти и многие другие подготовительные работы помогут нам снизить последствия предстоящего паводка», – отметил Андрей Травников.

Как отмечают специалисты, при стабильно плюсовой температуре воздуха первую волну паводка в Новосибирской области ждут в конце апреля. В числе территорий, подверженных наиболее вероятным подтоплениям, специалисты называют Новосибирский и Мошковский районы – здесь может похозяйничать Иня; Кочковский район – здесь от разлива Карасука вероятно подтопление населённых пунктов Черновка, Кочки, Красная Сибирь и Решёты; Колыванский район – из-за разлива реки Баксы может пострадать село Пихтовка. Опасение вызывает и река Барлак в районе населённого пункта Кубовая.

Также в первой половине мая возможно подтопление садовых участков, расположенных в пойме Оби в случае повышенных сбросов Новосибирской ГЭС.

«Сегодня осуществлены первые подрывные работы на затороопасном участке реки Карасук около населённого пункта Решёты. Все спланированные практические мероприятия находятся на стадии завершения. Теперь все службы и ведомства совместно с органами местного самоуправления переходят на оперативное реагирование для сопровождения паводка. Будем действовать по обстановке – оказывать всю необходимую помощь жителям в случае угрозы подтоплений жилых домов и при ликвидации последствий различных происшествий», – рассказал начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

Напомним, накануне специалисты МЧС рассказали, что при худшем развитии сценария паводка может быть затоплено 14 населённых пунктов и 400 дачных участков.