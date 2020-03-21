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Взрыв газа и порывистый ветер: пожарные Новосибирска ликвидировали сложный пожар в жилом секторе

сегодня 16:19

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Пожар начался в одном доме, но порывистый ветер быстро перебросил огонь на второй; взрыв газовых баллонов осложнил обстановку.

В 12:45 в среду, 8 апреля, в пожарную часть поступило сообщение о возгорании жилого дома в посёлке 8 Марта, расположенном в Новосибирском районе. Пожарные подразделения оказались на месте происшествия уже через 4 минуты. Огнём был полностью объят одноэтажный дом. А из-за порывистого ветра пламя мгновенно перебросилось на соседний двухэтажный.

«Работа по ликвидации пожара осложнялась высокой температурой и сильными порывами ветра, что способствовало быстрому распространению огня. Кроме того, тушение осуществлялось подвозом воды – ближайший от места возгорания пожарный гидрант находился на расстоянии 800 метров», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пока пожарные боролись с огнём, в доме взорвались два газовых баллона и ещё больше усугубили ситуацию. Ещё два баллона удалось охладить и не допустить взрывов. Открытое горение строений на площади более 200 квадратных метров удалось ликвидировать через час. Сейчас пожарные занимаются проливом конструкций для исключения возобновления возгорания.

С пожара в больницу доставлен мужчина. Он получил ожоги тела открытым пламенем, в ожоговом отделении ему оказывается необходимая помощь.

Напомним, в марте на территории Сибири вновь стали вспыхивать природные пожары.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

пожары
МЧС

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