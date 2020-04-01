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«Здесь антисептик»: пассажирам новосибирского метро предлагают обработать руки перед поездкой

сегодня 13:32

Фото с сайта Новосибирского метрополитена

Новосибирский метрополитен активно борется с распространением коронавирусной инфекции; для пассажиров метро появились две новые опции.

На всех станциях метрополитена перед турникетами появились специальные столы, на которых разместились бутылочки с антисептиком для рук. Каждый желающий может обработать руки перед поездкой в метро. Чтобы пассажиры не запутались, где и что можно брать, установлены специальные надписи «Здесь антисептик».

«Установка ёмкостей с антисептиком на станциях – это инициатива метрополитена. Ежедневно обработка станций в Новосибирском метрополитене специальным дезинфицирующим средством проводится не менее пяти раз в сутки», – уточняет пресс-служба мэрии Новосибирска.

Помимо антисептика на сиденьях в вагонах метро появилась разметка о безопасном расстоянии. Наклейки «Соблюдайте дистанцию» напоминают пассажирам о важности соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.

Напомним, новосибирское метро сократило время работы до 22:00 на период самоизоляции.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

общественный транспорт
Новосибирский метрополитен

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