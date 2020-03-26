«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на аннулированные рейсы

сегодня 07:31 Поделиться

Фото с сайта "Аэрофлота"

Авиакомпания «Аэрофлот» остановила выдачу денег за аннулированные авиабилеты; об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что авиакомпания «Аэрофлот» остановила выдачу средств по аннулированным билетам. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

«Система перевозчика технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов. Такая опция в системе перевозчика была еще на прошлой неделе. Агенты могли оформлять возвраты из собственных средств, после чего получали деньги от авиакомпании», — приводит издание слова сотрудника пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).«Аэрофлот» ситуацию с возвратом денег пока не разъяснил.

В АТОР сообщили, что на данный момент авиакомпания не объяснила агентам новую технологию возврата денег. Скорее всего «Аэрофлот», как и другие перевозчики, вместо денег предложит пассажирам ваучеры на будущие перелеты или будет возвращать деньги без участия агентов.

Напомним, 26 марта стало известно, что российские авиакомпании прекращают полёты за рубеж из-за коронавируса.