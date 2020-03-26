«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на аннулированные рейсы
Фото с сайта "Аэрофлота"
Авиакомпания «Аэрофлот» остановила выдачу денег за аннулированные авиабилеты; об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что авиакомпания «Аэрофлот» остановила выдачу средств по аннулированным билетам. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».
«Система перевозчика технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов. Такая опция в системе перевозчика была еще на прошлой неделе. Агенты могли оформлять возвраты из собственных средств, после чего получали деньги от авиакомпании», — приводит издание слова сотрудника пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).«Аэрофлот» ситуацию с возвратом денег пока не разъяснил.
В АТОР сообщили, что на данный момент авиакомпания не объяснила агентам новую технологию возврата денег. Скорее всего «Аэрофлот», как и другие перевозчики, вместо денег предложит пассажирам ваучеры на будущие перелеты или будет возвращать деньги без участия агентов.
Напомним, 26 марта стало известно, что российские авиакомпании прекращают полёты за рубеж из-за коронавируса.
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