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Чат-боты будут рассказывать россиянам о коронавирусе

сегодня 15:56

Фото с сайта pixabay.com

Минздрав запустил чат-боты для информирования о коронавирусе; в бесплатном сервисе будет собрана актуальная и точная информация о COVID-19.

Чат-боты начнут информировать россиян о коронавирусе с сегодняшнего дня, 9 апреля. Бесплатный сервис в ICQ New и WhatsApp запустил минздрав, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Теперь россиянам сможет круглосуточно поступать на телефон новая информация о коронавирусе – профилактика, диагностика, данные о распространении пандемии, рекомендации, советы и наиболее часто встречающиеся мифы с комментариями специалистов.

Как отметили в ведомстве, услугой могут воспользоваться и медицинские работники для оперативного доступа к методическим рекомендациям по лечению пациентов, в экстренных случаях можно связаться с экспертом по единому номеру горячей линии для получения консультации, отметили в пресс-службе.

«Чтобы воспользоваться чат-ботом Минздрава России в WhatsApp, сохраните номер +7 495 624-01-68 в контактах своего телефона, а затем отправьте любое текстовое сообщение на этот номер для получения дальнейшей информации или просто перейдите по ссылке https://wa.me/74956240168. Номер также будет опубликован на сайте Минздрава России», – пояснили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, 9 апреля в России зафиксировали рекордный прирост летальных исходов от коронавируса за сутки – 13 человек.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

коронавирус
чат-бот

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