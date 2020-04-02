Чем занять себя на самоизоляции в Новосибирске: полная программа онлайн-мероприятий

сегодня 22:38 Поделиться

Фото с сайтов bsk.nios.ru, tourister.ru, wikepedia.org, Новосибирской обалстной филармонии,pixabay.com

До 30 апреля в России продлён режим всеобщей изоляции, по этой причине закрыты все досуговые учреждения; министерство культуры разместило в интернете программу, что можно посмотреть во время вынужденных каникул.

С 23 марта 2020 года в Новосибирской области приостановлено проведение массовых мероприятий в сфере культуры, на фоне эпидемиологической ситуации изменен режим работы культурно-досуговых учреждений, которые в настоящий момент закрыты для посетителей. Сиб.фм публикует программу онлайн-мероприятий новосибирских театров и музеев.

Театры

Бесплатные видеозаписи спектаклей, лекций и других мероприятий доступны на сайте Новосибирского академического молодежного театра «Глобус». Кроме того, театр не отказался от реализации ток-проекта «ПодросТок», который открывает для юного зрителя творчество современных драматургов, пишущих о горячих проблемах возраста, и успешно провел его в онлайн-режиме. До 30 апреля театр порадует своих зрителей открытым доступом еще к ряду спектаклей: «Том Сойер» (10 апреля), «Наивно.Super» (14 апреля), «Кроткая» (16 апреля), «Лес» (18 апреля), «Двойное непостоянство» (21 апреля), «Скупой» (25 апреля), «Моя Марусечка» (28 апреля), «Крейцерова соната» (30 апреля). Дополняться будет и виртуальный лекторий: с 15 апреля на сайте театра можно будет ознакомиться с лекциями в рамках культурно-просветительского проекта «Система координат», с 20 апреля – с циклом лекций «В курсе темы» московского критика К. Матвиенко.

Популярность медиатеки театра «Старый дом» выросла в 2,5 раза по сравнению с мартом. Здесь представлены архивные спектакли, записи читок пьес фестиваля «Любимовка», эскизов лаборатории «Актуальный театр», лекций, встреч и образовательных мероприятий. В апреле вниманию интернет-пользователей представляется ретроспектива спектаклей Андрея Прикотенко, поставленных режиссером в разные годы на различных театральных площадках страны. Увидеть спектакли можно будет в указанное на афише время на официальном YouTube-канале театра «Старый дом».

Андрей Прикотенко – российский театральный режиссер. Работал в театрах Москвы, Риги, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Орла. Всего на сценических площадках поставил более 30 спектаклей, многие из которых стали лауреатом фестивалей «Золотая маска», «Золотой софит», «Ново-Сибирский транзит» и других престижных форумов. C 2007 по 2009 год являлся художественным руководителем Рижского русского театра им. М. Чехова. С 2017 года – главный режиссёр Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом».

18 апреля 19:00

Театр «Старый дом» совместно с театром-фестивалем «Балтийский дом» (Санкт-Петербург) представляют: видеопоказ спектакля «Лерка».

Спектакль – обладатель Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучшая роль второго плана». Смешная и страшная, трагическая история девчонки с нашего двора по текстам Василия Сигарева. Здесь нет милоты и развлекушечек. То, что происходит на сцене, оглушает, шокирует и пронзает до глубины души, выворачивая ее наизнанку и обнимая с невероятной нежностью. Десять лет в жизни России (действие начинается в 1991 году, а заканчивается в 1999-м). Десять лет в жизни героев. Что произошло с каждым из них, как время меняло их судьбы, как им удалось несмотря ни на что сохранить себя – это ответы на вечный вопрос из песни Юрия Шевчука. Так «Что же будет с Родиной и с нами?».

Трансляция спектакля будет вестись на YouTube-канале театра «Старый дом», а также на сайте театра-фестиваля «Балтийский дом».

25 апреля в 19:00

Театр «Старый дом» и Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» представляют: видеопоказ спектакля «Дона Флор и два ее мужа».

Действие романа Жоржи Амаду происходит в бразильском городе Баия (Салвадор), где и поныне живы традиции и верования африканских народов, почитаются древние божества, в честь которых проводятся красочные ритуальные церемонии с танцами и песнями. На сцене происходит своеобразный поэтический карнавал. «Эта легенда похожа на многие наши истории о любви, в то же время не имеющая к нам никакого отношения. Произошла она в таком же мире, в каком живем мы, и, вместе с тем, совершенно ничем наш мир не напоминающая. Это и сказка, и быль, и вымысел, и явь. Как хотите, так и относитесь ко всей этой истории, но для нас она – самое главное», – рассказывает режиссер спектакля Андрей Прикотенко.

Новосибирский музыкальный театр предлагает обширную программу трансляций аудиоверсий спектаклей и концертных программ в эфире интернет-радио MUZKOM. Начало трансляций в 21:15 по новосибирскому времени.

10 апреля Музыкальная комедия Марка Самойлова «Страсти святого Микаэля» (1996 г.);

11 апреля Мюзикл К.Брейтбурга «Дубрoffский» (2010 г.);

12 апреля Концерт ансамбля «Миг» — «Весенний микс» (2016 г.);

13 апреля Мюзикл А. Журбина «Мышеловка» (2003 г.);

14 апреля Мюзикл В. Баскина «Сирано де Бержерак» (Финальный показ 2020 г.);

15 апреля Юбилейный вечер заслуженного артиста РФ Владимира Вальвачёва «Жизнь моя — песнь моя» (2011 г.);

16 апреля Оперетта Н. Стрельникова «Холопка» (2010 г.);

17 апреля Мюзикл В. Плешака «Инкогнито из Петербурга» (по мотивам пьесы Н.В.Гоголя «Ревизор») (2005 г.);

18 апреля Концертная программа «Вечер романсов» (2015г.);

19 апреля Оперетта И. Кальмана «Мистер Икс» (Финальный показ 2020 г.);

20 апреля Оперетта Ф. Легара «Весёлая вдова» (2012 г.);

21 апреля Мюзикл А. Колкера «Труффальдино» (2009 г.);

22 апреля Мюзикл А. Кротова «Римские каникулы» (2020г.);

23 апреля «Квартирник» по песням группы ДДТ к премьере рок-мюзикла «ФОМА» (2019 г.);

24 апреля Оперетта И. Штрауса «Цыганский барон» (2002 г.);

25 апреля Концертная программа «Cabaret-Operetta» (1996 г.);

26 апреля Музыкальная комедия А. Колкера «Ходжа Насреддин» (2011 г.);

27 апреля Концертная программа «Звёздный час оперетты» (2002 г.);

28 апреля Музыкальная комедия Г. Канчели «Ханума» (2020 г.);

29 апреля Мюзикл А. Журбина «Биндюжник и Король» (1996 г.);

30 апреля Концертная программа «Все звёзды» (Золотые мелодии мюзикла) (2009 г.).

Впервые за всю историю существования Новосибирский областной театр кукол открыл доступ сразу к шести своим спектаклям: для маленьких зрителей («Конек-Горбунок», «Дед и Журавль», «Слоненок», «Царевна-лягушка», «Кот в сапогах»), а для взрослых – запись постановки «Сон в летнюю ночь».

С 8 по 12 апреля 2020 года Новосибирский областной театр кукол проведет показы записей спектаклей текущего репертуара в режиме online.

10 апреля в 11:00 – «Репка» (интерактивное представление для детей старше 2-х лет);

11 апреля в 11:00 – «Светофор-волшебник» (спектакль-урок о правилах дорожного движения для детей старше 5 лет);

12 апреля в 11:00 – «Не кормите Мусорного дракона» (экологическая сказка для детей старше 5 лет).

Молодежный драматический театр «Первый театр» также строит свою работу в режиме онлайн и интерактива со зрителями, предлагая программу записей актуальных постановок и уникальных событий, которые прошли лишь однажды: спектакль-променад, спектакль-сторителлинг, записи лаборатории сайт-специфик #ВПУТЬ и другое.

С 8 апреля актеры «Первого театра» читают книги издательства «Самокат» детям Новосибирска по телефону. «Репертуар» из современных книг для детей составлен экспертами новосибирского книжного магазина «Перемен». Это не трансляция и не аудио-подкаст – актеры «Первого театра» читают новую детскую литературу почти лично – в режиме видео или аудио связи через самый распространенный мессенджер WhatsApp или по телефону всем записавшимся мальчикам и девочкам. Акция продлится до 12 апреля 2020 года.

Большой популярностью в социальных сетях пользуется ролик театра – лирический кавер на композицию Эда Ширана «Perfect» из спектакля «Кавердрама» о том, как актёры театра проводят время в режиме самоизоляции и призывают своих зрителей оставаться дома.

Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева планирует размещать на своих страницах в социальных сетях архивные записи постановок, а также видео с репетиций премьерных спектаклей и читок литературных произведений, которые в настоящее время артисты театра проводят дистанционно. Планируется интерактив со зрителями, игры и мастер-классы.

Драматический театр «На левом берегу» выкладывает в социальных сетях архивные материалы о театре, информацию о недавних премьерах, а также фото с артистами, сопровождая их хэштегом #актеры_на_карантине. На странице театра в Инстаграм проводится онлайн-игра со зрителями на основе фактов об артистах.

Концертные организации

Обширная онлайн-программа представлена концертными организациями региона. Так, концертные программы Седьмого Транссибирского Арт-Фестиваля, проходившего в рамках нацпроекта «Культура», состоялись в формате интернет и ТВ-трансляций. Три концерта фестиваля – «Жизнь героев», «Вадим Репин и друзья», «До новых встреч» – в режиме прямой трансляции на телеканале ОТС посмотрели около 500 тысяч жителей области.

С 1 апреля Новосибирская государственная филармония проводит для своих зрителей открытый цикл трансляций «Филармония без границ». Начало трансляций в 20:00.

10 апреля трансляция концертной программы Новосибирского академического симфонического оркестра и Новосибирской хоровой капеллы

А. Чайковский. Садовая симфония (первое исполнение в Новосибирске);

Стравинский. «Симфония псалмов»;

Мусоргский. «Картинки с выставки» (оркестровка М. Равеля).

Дирижер – Томас Зандерлинг

12 апреля трансляция концертной программы, состоявшейся в рамках Абонемента № 1 «Классическое наследие и музыка XX-XXI вв.»

Никита Борисоглебский, скрипка (Москва);

Сергей Антонов, виолончель (Москва);

Екатерина Мечетина, фортепиано (Москва)

Новосибирский академический симфонический оркестр

Дирижер – Гинтарас Ринкявичус

Записи уникальных концертных программ Государственного академического Сибирского русского народного хора доступны зрителям на Youtube-канале коллектива. Это записи концертов в честь 75-летия Государственного академического Сибирского русского народного хора «Стежки-дорожки–75» с участием Народной артистки России Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня», а также записи юбилейных концертов в честь 65-летия и 50-летия Государственного академического Сибирского русского народного хора и многое другое.

Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны» в формате виртуального концертного зала делится в своих социальных сетях записями концертных программ. 9 апреля на Youtube-канале коллектива будет доступна Часть 1 концертной программы «Вечерошняя хороводица», 16 апреля – Часть 2. «Вечерошная Хороводица» – это удивительный калейдоскоп самых ярких и лучших концертных номеров, в котором успешно переплелись жанровые фольклорные песни, авторские произведения поэтов и композиторов Сибири, и, конечно же, традиционные казачьи песни и танцы.

Музеи

Музеи также перешли на новые форматы работы и общения, в частности, предлагая посетителям видеоэкскурсии по постоянным и временным выставкам. Как показывает статистика, данный контент широко востребован пользователями: с конца марта количество ежедневных просмотров контента Youtube-канала Новосибирского государственного краеведческого музея выросло в 15 раз. На канале музея доступны видеоэкскурсии по постоянным и временными выставкам. В их числе — выставка «Золотой век. Шедевры западноевропейской гравюры XVIII–XIX веков», «Львы Будды» и многие другие. Коллектив музея также разработал онлайн-игры, которые позволяют узнать свое тотемное животное, выяснить, могли бы вы стать шаманом и поиграть с традиционной одеждой коренных народов Сибири.

Новосибирский государственный художественный музей также предлагает своим посетителям ознакомиться с рядом видеоэкскурсий. В ближайшие выходные (11-12 апреля) на телеканале ОТС можно будет увидеть видеозаписи экскурсий по выставке «Прекрасное в простом. Русский натюрморт XIX-XXI веков» из коллекции Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева», которая проходит в регионе в рамках нацпроекта «Культура», а также не выходя из дома посетить выставку «Театр Победы», посвященную 75-летию Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

На официальном сайте Музея Новосибирска можно ознакомиться фондами музея, совершить виртуальную прогулку, посмотреть уличные экспозиции и выставки в метро, почитать биографии выдающихся новосибирцев и воспоминания горожан, узнать историю зданий. На официальном YouTube-канале доступны фильмы музея, архивные кинохроники, цикл видеоматериалов «Прогулки по Новосибирску», интервью с известными личностями города.

Исторический парк «Россия – моя история»

С марта 2020 года в рамках спецпроекта по сохранению исторической памяти и популяризации истории проект «Россия – моя история» начал публикацию в открытом доступе уникальных материалов с мультимедийных экспозиций, входящих в состав каждого из исторических парков. Премьеры авторских фильмов, релизы цифровых реконструкций, выпуск анимационных материалов проходили поэтапно, а одним из мест хранения стал официальный инстаграм-аккаунт Исторического парка в Новосибирске.

В течение апреля на своей странице Исторический парк «Россия – моя история» проведет исторические викторины. 12 апреля в социальных сетях парка состоится онлайн мастер-класс для детей и взрослых «Объемная аппликация ко Дню космонавтики», а также каждый желающий сможет пройти мультимедийную игру «Взгляд из космоса». 15 апреля, в рамках Международного дня культуры, состоится премьера онлайн экскурсии «Петровская эпоха – время грандиозных перемен». 19 апреля подписчикам Исторического парка будет предложен мастер-класс для детей и взрослых «Пасхальная открытка».

Кино

Цикл онлайн-показов фильмов, приуроченный к юбилею новосибирского кинематографиста Бориса Травкина, стартовал 7 апреля в кинозале «Синема», на YouTube-канале ГБУК НСО «Киновидеопрокат». На протяжении апреля можно увидеть 14 фильмов выдающегося творца новосибирского кино и телевидения.

Онлайн-показы в апреле:

11 апреля, суббота, 16:00 – «Мы и наши лошади» (1988 г.);

12 апреля, воскресенье, 12:00 – «Астрономия и геометрия для малышей» (1981-1985 гг.);

14 апреля, вторник, 16:00 – «Чонар – даш» (1978 г.) и «В гостях у художника Поздеева (из цикла «Сибирский салон», 1994 г.);

18 апреля, суббота, 16:00 – «Шоферская баллада» (1987 г.) и «Искусство всех времен и народов» (1987 г.);

19 апреля, воскресенье, 12:00 – «Алтай на колеснице через столетия» и «Песня Арата» (1980 г.);

21 апреля, вторник, 16:00 – «Деревенские паровозы» (2011 г.);

25 апреля, суббота, 16:00 – «Два дурака, которые совсем не дураки» ( 2014 г.);

26 апреля, воскресенье, 12:00 – «Сибирский армянин» (2015 г.);

28 апреля, вторник, 16:00 – «Памяти кинорежиссёра Малашина Ю.Н» (1999 г.).

Цикл показов фильмов Бориса Травкина также продолжится в мае.

Библиотеки

Библиотечная сфера успешно продолжает свою работу в новых условиях. Так, число обращений к ресурсам Новосибирской областной научной библиотеки с 23 марта выросло более чем на треть. Библиотека сумела в кратчайшие сроки на сайте создать свою афишу онлайн-возможностей для читателей под названием «Библиотека online».

Здесь собраны актуальные online-предложения для читателей и всех пользователей интернета. В разделе Проекты online -художественные проекты музеев современного искусства, художественные проекты музеев современного искусства, лекции в рамках проекта «Современное искусство: с 2010 по 1950-е/проект «Арт-лаборатория», просветительские лекции по экологии личности и здоровью от ведущих врачей города, лекции по истории религии и философии от Василия Кузина, блог «Литература Средиземья» , видеопроект «Сибирская Муза», рассказывающий о писателях Сибири, фильм-проект «Читаем Гранина вместе», записи встреч «Люди как книги» с известными жителями города.

В разделе Ресурсы online собраны актуальные полнотекстовые информационные базы – электронные библиотеки, доступ к которым НГОНБ предоставляет читателям удаленно по паролю. Среди них Znanium.com, Арт-портал, GlobalF5, Университетская библиотека онлайн, БизнесБиблиотека, ЛитРес.Библиотека и многие другие, а также образовательные платформы, англоязычные ресурсы для изучающих, преподающих и читающих на английском языке. В этом же разделе собраны самые интересные электронные коллекции из электронной библиотеки НГОНБ.

В разделе Выставки online – виртуальные каталоги по выставкам областной научной библиотеки, прошедшим в галереях «Формуляр», «Образы» и «Мир книги»: например, «Белое пятно: от поиска к открытию», «Афган: фантомные боли», «100 открытий за минуту: МЕГАвыставка», краеведческие выставки «День в истории», «Выставка одной книги». В этом же разделе предлагаются online-путешествия по ведущим музеям страны: Эрмитажу, Пушкинскому музею и другим.

Областная детская библиотека им. А.М. Горького проводит цикл мероприятий «Книжные приключения Online», приуроченный к Международному дню детской книги, который отмечается 2 апреля. До 12 апреля ребята могут присоединиться к виртуальному конкурсу, посвященному сказкам К.И. Чуковского, принять участие в викторине, посвященной творчеству Г.Х. Андерсена, а также посетить виртуальные книжные выставки «Каникулы с онлайн книгами». Малышам предлагается послушать аудиосказки для самых маленьких, а родителям ознакомиться с рекомендациями, что почитать ребенку.

Новосибирская областная юношеская библиотека на своих ресурсах предлагает читателям интереснейший контент, проводя онлайн-викторины, размещая обзоры литературы и информационных ресурсов для саморазвития, рейтинги книг.

Зоопарк

Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило знакомит жителей со своими питомцами с помощью занимательных историй и различных рубрик на страницах в социальных сетях.

Культурно-досуговые учреждения

Культурно-досуговые учреждения также выстраивают онлайн-диалог со своей аудиторией: Дом культуры Октябрьской революции на связи посредством трансляций записей концертов, квартирников и иных мероприятий; Областной центр русского фольклора и этнографии знакомит своих подписчиков в соцсетях с уникальными материалами этнографических экспедиций; Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом ведет сразу несколько онлайн-рубрик на своих интернет-ресурсах; Дом национальных культур имени Заволокина проведет 15 апреля пасхальный онлайн-мастер-класс «Свято писанки».

Актуальная информация об онлайн-программах представлена на сайтах и в социальных сетях учреждений культуры.

Напомним, 6 апреля Сиб.фм опубликовал полную программу онлайн-мероприятий до 10 апреля.