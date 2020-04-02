Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции

сегодня 16:14 Поделиться

Фото Дениса Винокурова, скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Новосибирск вышел в лидеры среди российских городов-миллионников, где жители отказываются соблюдать требования режима самоизоляции; по количеству гуляющих на улицах людей сибирская столица обогнала Москву и Красноярск.

Столица Сибири возглавила 9 апреля список городов-миллионников, жители которых чаще всего нарушают режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Даже в Москве и Красноярске население более дисциплинированно относится с запрету находиться на улице. Такие данные публикует сервис Яндекса, высчитывающий индекс самоизоляции в разных городах страны.

Так, по данным на 13:00, индекс самоизоляции в Новосибирске составлял 2,8 балла, что свидетельствует о большом количестве людей на улицах. Чем ниже показатель – тем больше жителей, находящихся не дома.

В Москве, к примеру, индекс составляет 3,1, в Красноярске – 3,0.

Самым дисциплинированным городом-миллионником в России оказалась Пермь с индексом 3,7. А среди небольших городов лидируют Калининград и Севастополь – там индекс самоизоляции составляет 4 балла.

Напомним, с 6 апреля в Новосибирске начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции.