Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции

сегодня 16:14

Фото Дениса Винокурова, скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Новосибирск вышел в лидеры среди российских городов-миллионников, где жители отказываются соблюдать требования режима самоизоляции; по количеству гуляющих на улицах людей сибирская столица обогнала Москву и Красноярск.

Столица Сибири возглавила 9 апреля список городов-миллионников, жители которых чаще всего нарушают режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Даже в Москве и Красноярске население более дисциплинированно относится с запрету находиться на улице. Такие данные публикует сервис Яндекса, высчитывающий индекс самоизоляции в разных городах страны.

Так, по данным на 13:00, индекс самоизоляции в Новосибирске составлял 2,8 балла, что свидетельствует о большом количестве людей на улицах. Чем ниже показатель – тем больше жителей, находящихся не дома.

В Москве, к примеру, индекс составляет 3,1, в Красноярске – 3,0.

Самым дисциплинированным городом-миллионником в России оказалась Пермь с индексом 3,7. А среди небольших городов лидируют Калининград и Севастополь – там индекс самоизоляции составляет 4 балла.

Напомним, с 6 апреля в Новосибирске начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
самоизоляция

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

88210
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
85852
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
75297
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
75133
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
56277
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
54441
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
49268
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля