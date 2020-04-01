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Депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали предложение не отключать коммунальные услуги за долги

сегодня 11:43

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

Предложение «Единой России» и Министерства строительства и ЖКХ РФ о введении особого порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг из-за пандемии коронавируса поддержало правительство России; такие нормы устанавливаются до 1 января 2021 года.

Особый порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг, одобренный правительством РФ, – это большая помощь людям в ситуации коронавирусной пандемии. Так считает заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Дмитрий Козловский.

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введём временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Согласно разработанным предложениям, управляющие компании и компании, работающие с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) не должны начислять пеню в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг либо услуги по обращению с ТКО. Компании не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае неполной оплаты. Это касается и договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Также будет приостановлено начисление пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капитальный ремонт, платы за жилое помещение.

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Дмитрий Козловский уверен, что одобренные правительством РФ меры весьма своевременны.

«Полностью поддерживаю инициативу по введению особого порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг, – высказался парламентарий. – Это большая помощь людям в сложившейся ситуации. Я даже предлагал сделать в этот период "коммунальные каникулы", чтобы людей освободить от выплат. А энергосберегающим и коммунальным организациям, которые обеспечивают жителей города – компенсировать эти затраты из бюджета. Но это лишь моё предложение. А то, что уже предпринято на федеральном уровне, действительно поможет сгладить последствия пандемии для всех жителей нашей страны».

Напомним, 1 апреля депутаты Законодательного собрания Новосибирской области выразили готовность оперативно реагировать на изменение ситуации с коронавирусом.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Новосибирская область
ЖКХ
Законодательное собрание

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