«Это не случайная воля Бога»: учёные предсказывают новые вспышки похожих на коронавирус заболеваний и называют способ их избежать

сегодня 13:31 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Учёные призвали запретить все рынки, где продают диких животных; сразу несколько смертоносных инфекций, таких как коронавирус и Эбола, передались человеку именно от них.

Пандемия коронавируса, уже унёсшая жизни более 80 тысяч человек в мире, должна заставить людей отказаться от торговли дикими животными. С таким призывом выступили сразу несколько экспертов, сообщает Русская служба BBC News.

По мнению учёных, торговля дикими животными не только ведёт к исчезновению видов, но и способствует распространению опасных болезней.

Вспышка коронавирусной инфекции началась, как известно, на китайском рынке морепродуктов в Ухане, где посетителей угощали сырым мясом летучих мышей.

Учёные уже несколько десятков лет обращают внимание, что некоторые заболевания, в числе которых тяжёлый острый респираторный синдром (Sars), ближневосточный респираторный синдром (Mers), Эбола и вирус Нипах, передались человеку от животных.

Так, лихорадка Эбола передалась людям от летучих лисиц и макак-крабоедов, носителей разных видов эболавируса. Впервые инфекция дала о себе знать в 1976 году. Тогда из шести сотен заболевших умерли почти четыреста. В 2014-2015 годах от лихорадки Эбола погибли 11 тысяч из 28 тысяч инфицированных в 11 странах мира.

«Частота пандемий будет только расти. Это не случайная воля Бога. Это связано с тем, что мы делаем с окружающей средой. Мы должны признать, что нам стоит вести себя менее рискованным образом», – заявил глава американской организации EcoHealth Alliance, занимающейся изучением новых заболеваний, Питер Дашак.

Исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) ООН Элизабет Марума Мрема уверена: чтобы попытаться предотвратить новую эпидемию, необходимо по всему миру запретить рынки, где продаются дикие животные.

С представителем ООН согласно и базирующееся в Нью-Йорке Общество защиты животных: «Это не только поможет предотвратить распространение болезней, но и решит одну из главных причин исчезновения видов», – отметили зоозащитники.

После начала эпидемии Китай ввёл временный запрет на разведение и употребление в пищу диких животных. Были закрыты тысячи ферм, где разводили дикобразов, виверр и черепах. Но в законе сохранились лазейки, и по-прежнему разрешена продажа диких животных для нужд медицины, в качестве домашних животных и для научных исследований.

Китайская народная медицина также использует диких животных для приготовления компонентов.

Активисты опасаются, что подобные исключения в законе откроют дорогу незаконной торговле мясом диких животных и просят обратить внимание на эту проблему.

Напомним, в начале апреля эксперт рассказал о новых осложнениях, которые может вызвать коронавирус в организме человека.