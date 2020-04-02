Где сдать анализ и кто отвечает за информирование населения: депутаты Заксобрания Новосибирской области получили ответы о коронавирусе

сегодня 21:21 Поделиться

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

В четверг, 9 апреля, комитет Законодательного собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения заслушал информацию о мерах, противодействующих развитию коронавирусной инфекции; с докладом перед депутатами выступил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Как сообщил депутатам министр здравоохранения Константин Хальзов, на 9 апреля в городе Новосибирске зарегистрировано 18 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки прибавилось пять случаев. Выписано с выздоровлением семь человек.

«Хочу сказать, что принятые правительством решения по взятию на контроль тех, кто прилетает сегодня из Москвы, правильные: последние три случая – это жители нашего города, которые вернулись из Москвы — находились там либо в командировке, либо проездом. Плюс три случая есть – это те, которые находились в контакте с вернувшимися из-за границы либо опять же один из Москвы был. Остальные – это все случаи, завезённые из-за рубежа», – сообщил министр.

По информации министра, на самоизоляции находится порядка 4 300 человек. В регионе развёрнуты два госпиталя, пациентов принимают две больницы – первая инфекционная больница, которая принимает взрослых людей, и третья детская, где сейчас находится 12 детей. Это дети, имеющие признаки ОРВИ, которые либо находятся в контакте со своими родителями, которые вернулись из-за рубежа, либо дети, которые непосредственно вернулись из зарубежных поездок. Взрослых с подтверждённой коронавирусной инфекцией – 11 человек. У троих состояние тяжёлое, они находятся в реанимации. У остальных состояние удовлетворительное.

Министр подробно остановился на лечении пациентов с пневмонией на фоне коронавирусной инфекции. Все они встают на контроль как областного реанимационно-консультативного центра, который утверждён приказом министра, так и, в обязательном порядке, – на контроль федерального анестезиолого-реанимационного центра, который находится в Москве.

«Все пациенты по каналам телемедицины консультируются два раза в сутки. За каждым случаем установлен контроль. Но это не просто контроль, это ещё и возможность наших специалистов, которые занимаются этими пациентами, постоянно получать новую информацию, тот опыт, который нарабатывается сегодня на территории Российской Федерации», – заметил Константин Хальзов.

Он добавил, что в связи с федеральным приказом в области организовано семь центров оказания помощи больным внебольничной пневмонией. Теперь всех, у кого возникают признаки внебольничной пневмонии, госпитализируют в эти медицинские центры, которые находятся как в городе Новосибирске, так и в Новосибирской области.

Министр сообщил, что на территории Новосибирска разворачивается инфекционный госпиталь на базе 11-й больницы, такой же корпус создаётся на территории 12-й больницы. В связи со вчерашним заявлением президента обсуждается вопрос о перепрофилировании федеральных медицинских учреждений также под инфекционные госпитали, которые могут принять участие в оказании помощи данной категории пациентов. Соответственно, происходит перепрофилирование медицинских потоков.

«Всё это хорошо, но у людей есть вопросы, – открыл дискуссию спикер регионального парламента Андрей Шимкив. – Куда обратиться человеку, если захотел сдать анализ?»

По словам председателя Заксобрания, по этому поводу поступает очень много обращений от жителей области, а ответить пока нечего. Также Андрей Шимкив обратил внимание на то, что необходимо шире вовлекать в работу по противодействию эпидемии на территории области силы МЧС.

«Я вижу телевизионные сюжеты, как сотрудники МЧС гоняют по Обскому водохранилищу рыбаков, – высказался спикер. – Но не вижу, чтобы они занимались дезинфекцией города, как это делается в других регионах.

По словам Андрея Шимкива, сейчас МЧС должно заниматься не только плановыми и привычными работами, но и обеспечить безопасность горожан и начать дезинфекцию мегаполиса.

«Я говорю как обыватель, который видит, что в городе не проводится никаких работ по дезинфекции, – говорит спикер. – Остановки грязные, на дорогах пыль столбом, здания никто не обрабатывает. Обращаю на это внимание», — подчеркнул законодатель.

Отвечая на вопрос депутатов о диагностике, министр заметил, что имеющиеся на территории региона лаборатории, кроме «Вектора», все имеют категорию подтверждения – третью, четвёртую, в то время как коронавирус отнесён ко второй группе патогенности.

«Поэтому нам потребовалось небольшое время, чтобы привести в соответствие свои лаборатории для того, чтобы можно было осуществлять это тестирование. У нас сегодня работает областная больница, первая инфекционная больница, заявилась сейчас и получила уже одобрение со стороны Роспотребнадзора Дорожная клиническая больница. Работают частная медицинская организация "Инвитро-Сибирь", а также ФИЦ ФТМ – это федеральная клиника, которая находится в Академгородке. Могу сказать, что за вчерашний день в работе находилось практически 800 образцов. Примерно столько мы должны сегодня делать, потому что мы подходим к тому количеству, когда у нас возникает необходимость на десятые сутки проводить тестирование всех тех, кто находится на самоизоляции. Поэтому сегодня вопрос стоит: именно обеспечить безопасность тех, за кем наблюдаем, для того, чтобы удостовериться, что они не являются носителями коронавируса».

Заместитель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Александр Семенюк задал вопрос заместителю губернатора региона Сергею Нелюбову:

«Я внимательно прослушал послание президента, и в основном оно касается социального аспекта и здравоохранения. Вопросы, связанные с развёртыванием специализированных коек, с оснащением дополнительным оборудованием и так далее. Деньги на дополнительные выплаты врачам, которые находятся на первичном рубеже, средним медработникам, скорой помощи. На сколько в наш бюджет области поступает федеральных денег и на сколько мы в состоянии сейчас эти средства освоить?»

Отвечая на вопрос, Сергей Нелюбов отметил:

«Что касается средств, которые выделяются из федерального бюджета, 712 миллионов – это на создание медицинских коек, которые дополнительно разворачиваются. Кроме того, на дополнительные выплаты медицинским работникам порядка 119 миллионов рублей это федеральный бюджет.

Естественно, по линии социального блока в части тех поручений, которые прозвучали вчера и ранее от президента и которые будут реализовываться через министерство труда и социального развития соответственно. На самом деле мы сейчас в режиме постоянной отработки федеральных средств, соответственно, и средств, выделенных из резервного фонда правительства Новосибирской области, поскольку нужно было принимать оперативные решения, поэтому несколько решений состоялось. Сегодня мы в режиме постоянного принятия решений и в ближайшее время будем понимать окончательные цифры выделения средств за счёт федерального бюджета».

Возможность проведения плановых операций в федеральных клиниках интересовала депутата Татьяну Есипову. Константин Хальзов ответил, что на сегодня сохранена возможность оказания плановой медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, где требуется постоянный осмотр и терапия.

«Работа идёт в ручном режиме, – дополнил председатель комитета Игорь Гришунин, рассказавший о практике видеоконсультаций. – Очень много звонков поступает в комитет. И мы стараемся осуществить взаимодействие с территориями Новосибирской области, где люди нуждаются в этой помощи, не только с нашими областными и районными больницами, но непосредственно с федеральными учреждениями, чтобы помощь пришла своевременно. Я привёл сегодня пример случаев за последние несколько дней, когда и видеоконсультации, и конференции были проведены для консультирования больных с участием федеральных центров. Такая помощь, как сказали мои коллеги, она проходит в ручном режиме. Но мы стараемся каждый случай фиксировать для себя и этого пациента довести либо до выздоровления, либо до госпитализации, плановой операции. Мы готовы здесь в оперативном режиме связываться с минздравом Новосибирской области и все эти вопросы решать».

Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив поблагодарил комитет по социальной политике, поднявший самую актуальную для региона тему, а также членов правительства области, предоставивших депутатам исчерпывающую информацию.

«Сегодня мы впервые увидели серьёзный антисептический продукт от Биотехнопарка. Даже душа радуется. Хочу поблагодарить министров, в эти дни по два-три заседания правительства в неделю проходит. Мы все надеемся, что люди, от которых зависит решение всех этих вопросов, они будут работать с полной отдачей сил. Конечно же, огромное спасибо медикам! Я надеюсь, что и вчерашние слова президента, и те цифры, которые он озвучил, – это стимул. Люди на передовой, люди непосредственно работают с больными, и это в принципе опасная вещь. Думаю, что мы должны их стимулировать – наконец-то профессия врача заняла то место, которое и должна занимать. Хочу обратиться ко всем жителям Новосибирской области – по возможности соблюдать режим самоизоляции. Понятно, что невозможно закрыть все предприятия, предприятия должны работать, но и там необходимо соблюдать все меры предосторожности. Вчера мы все слышали президента, и было сказано, что в ближайшие две-три недели ожидается пик. Эти две-три недели нужно по возможности ограничить общение, быть дома, носить маски, пользоваться дезинфицирующими средствами. Надеюсь, что пройдёт эта беда с наименьшими потерями. И, конечно же, хотелось, чтобы все те, кто отвечает за эти вещи, работали с полной отдачей сил».

Андрей Шимкив подтвердил, что депутаты готовы также работать в чрезвычайном режиме – «хоть днём, хоть ночью готовы принимать решения, которые касаются этой беды. Вплоть до сбора внеочередной сессии».

Напомним, 9 апреля депутаты Заксобрания поддержали предложение не отключать коммунальные услуги за долги.