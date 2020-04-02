Где в России нет коронавируса: осталось всего три региона, и все они населены коренными народностями

сегодня 17:01 Поделиться

Фото ОК.ру

В России назвали регионы, где нет коронавируса; их всего три.

В России назвали регионы, где по состоянию на 9 апреля не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом.

В списке всего три территории, и все они населены коренными народностями.

Сиб.фм публикует список территорий, где нет COVID-19:

Республика Алтай;

Ненецкий автономный округ;

Чукотка.

Ещё вчера в этот список входила Тыва, а сегодня стало известно сразу о восьми случаях заболевания COVID-19. Среди заболевших четверо детей.

По состоянию на 9 апреля, общее число заражённых коронавирусом в России достигло 10 131 в 81 регионе страны. 76 человек с коронавирусом умерли.

Напомним, в Новосибирске 9 апреля сообщили о выявлении сразу пяти заболевших коронавирусом.