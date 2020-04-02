«Главная проблема – психологическая»: мэр Новосибирска Локоть отреагировал на недовольство родителей дистанционным обучением

сегодня 14:11 Поделиться

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Претензии родителей новосибирских школьников по поводу дистанционного обучения мэр Анатолий Локоть объяснил «психологической неготовностью» к такому формату; другого пути у системы образования пока нет.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал «понятными и ожидаемыми» претензии родителей школьников обучению детей в дистанционном режиме с 6 апреля.

«От взрослых потребовалась гораздо большая, чем раньше, степень самоорганизации и контроля за детьми. Не все смогли быстро подстроиться под ситуацию», – сказал градоначальник на традиционной пресс-конференции.

Локоть подчеркнул, что «система образования Новосибирска оказалась готова к дистанционному обучению», но в то же время возникли «психологические барьеры» – как у родителей, так и у педагогов.

«Если раньше за поведением детей следили педагоги, в классах царила дисциплина, то теперь эта обязанность легла на мам и пап. И это, конечно, непросто», – признал Локоть.

Он также добавил, что никакого другого механизма обучения школьников на время эпидемии коронавируса пока нет, поэтому придётся приспосабливаться в работе в таких условиях.

«Главная задача на сегодня – не допустить снижения качества образования наших детей», – отметил мэр.

Напомним, 6 апреля родители новосибирских школьников начали массово жаловаться на сбои в системе дистанционного обучения.