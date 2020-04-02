Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

«Главная проблема – психологическая»: мэр Новосибирска Локоть отреагировал на недовольство родителей дистанционным обучением

сегодня 14:11

Фото с сайта pixabay.com

Претензии родителей новосибирских школьников по поводу дистанционного обучения мэр Анатолий Локоть объяснил «психологической неготовностью» к такому формату; другого пути у системы образования пока нет.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал «понятными и ожидаемыми» претензии родителей школьников обучению детей в дистанционном режиме с 6 апреля.

«От взрослых потребовалась гораздо большая, чем раньше, степень самоорганизации и контроля за детьми. Не все смогли быстро подстроиться под ситуацию», – сказал градоначальник на традиционной пресс-конференции.

Локоть подчеркнул, что «система образования Новосибирска оказалась готова к дистанционному обучению», но в то же время возникли «психологические барьеры» – как у родителей, так и у педагогов.

«Если раньше за поведением детей следили педагоги, в классах царила дисциплина, то теперь эта обязанность легла на мам и пап. И это, конечно, непросто», – признал Локоть.

Он также добавил, что никакого другого механизма обучения школьников на время эпидемии коронавируса пока нет, поэтому придётся приспосабливаться в работе в таких условиях.

«Главная задача на сегодня – не допустить снижения качества образования наших детей», – отметил мэр.

Напомним, 6 апреля родители новосибирских школьников начали массово жаловаться на сбои в системе дистанционного обучения.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Локоть Анатолий
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

88186
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
85815
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
75265
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
75082
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
56115
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
54426
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
49258
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля