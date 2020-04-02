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Ивангородский музей-крепость участвует во флешмобе в поддержку медиков

сегодня 00:39

Фото Ивангородского музея

Музей из Ленинградской области присоединился к международному флешмобу; его начали в США.

Ивангородский музей-крепость присоединяется к некоммерческой акции американских музеев в благодарность борющимся с коронавирусом медикам со всего мира. Как сообщает Online47, сотрудники музея выложили в сеть предметы из коллекции под хэштегом #MuseumsThankHealthHeroes.

В первой публикации, которая появилась в интернете 7 апреля, в музее рассказали про Общину Святой Евгении. Благотворительная организация была создана Комитетом попечения о сестрах милосердия Красного креста и работала с 1893 по 1918 год.

Эта община занималась помощью, для чего ездила в детские летние колонии, посещали больницу для чернорабочих в Гаграх. К концу 1898 года у сестер милосердия появилась собственная больница с амбулаторией и аптекой. Медучреждение работает и в наши дни — сейчас это клиническая городская больница № 46 Святой Евгении.

Также Община производила почтовые открытки и репродукции картин Эрмитажа, Русского музея и Третьяковской галереи. В течение 20 лет работы общество изготовило 6500 наименований открыток общим тиражом больше 30 миллионов экземпляров.

Напомним, накануне жители Санкт-Петербурга увидели на улице бобра.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

благотворительность
коронавирус

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