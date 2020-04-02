Из каких городов новосибирцы привезли коронавирус, рассказали в региональном оперативном штабе

сегодня 11:23 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Новосибирске; специалисты назвали города, в которых накануне побывали заболевшие.

18 подтверждённых случае коронавирусной инфекции зарегистрировано в Новосибирской области по данным на 9 апреля. Специалисты отследили пути заражения больных.

Три человека прилетели в Новосибирск из Москвы. Ещё трое имели контакты с инфицированными родственниками. По двое заболевших накануне побывали в Великобритании и Таиланде. По одному — в Швейцарии, ОАЭ, Франции, Италии, Турции, Германии, Нидерландах.

Один пациент вообще не выезжал из Новосибирска, с ранее выявленными пациентами не контактировал.

Напомним, подробности о заражении новых пациентов 9 апреля сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.