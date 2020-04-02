Локоть объяснил, как медицинские маски из городских аптек «утекли» на чёрный рынок в Новосибирске
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Крупная партия медицинских масок поступила в муниципальные аптеки Новосибирска; повязки продают по 40 рублей за штуку.
Стоимость медицинских масок, которые 8 апреля поступили в муниципальные аптеки Новосибирска, прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он отметил, что в нынешних реалиях 40 рублей за штуку – адекватная цена.
Как рассказал градоначальник во время традиционной встречи с журналистами региональных СМИ, до конца февраля 2020 года на складах новосибирских аптек имелся трёхгодичный запас масок.
«Но из-за того, что мы старались удерживать максимально низкие цены на маски и продавали их по пять рублей, повязки начали скупать оптом. В итоге они попали на чёрный рынок и стали продаваться по спекулятивной цене», – объяснил Анатолий Локоть.
Чтобы не допустить повторения такого сценария, аптечная сеть установила адекватную ситуации цену на маски.
Также мэр подчеркнул, что реализация масок происходит в контролируемом режиме – не более пяти штук в одни руки.
«Это позволит не допустить активности перекупщиков», – сказал глава Новосибирска.
Напомним, партия масок в количестве 320 тысяч штук была закуплена в Китае и 9 апреля поступила в Новосибирск .
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