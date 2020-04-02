«Из-за таких весь этот дефицит»: в Новосибирске массово скупают медицинские маски

сегодня 12:38 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В муниципальные аптеки города завезли медицинские маски, которые продают не более пяти штук в одни руки; однако предприимчивые граждане нашли способ обойти это правило.

В условиях распространения коронавирусной инфекции медицинские маски стали дефицитным товаром. В четверг, 9 апреля, в муниципальных аптеках появились в продаже индивидуальные средства защиты. Однако некоторые новосибирцы вместо положенных пяти штук пытались купить сразу 100.

Как рассказал на странице «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» подписчик Виталий Свирков, такое произошло в муниципальной аптеке №198 на Красном проспекте, 81.

«Одна из покупательниц, стоящая в очереди рассказала фармацевту душещипательную историю и вместо пяти масок пыталась купить сразу 100 штук», – написал Виталий Свирков.

Он также отметил, что когда фармацевт объяснила, что программа не позволяет в одном чеке пробивать больше пяти масок, женщина стала вставать в конец очереди.

Комментаторы под постом написали: «Из-за таких весь этот дефицит. Там масок возможно привезли всего ничего, и вот такие по 100 штук скупать начинают»; «Люди с ума посходили с этими масками. Маска всё равно не защищает».

При этом несколько пользователей написали, что 100 масок – это не так уж и много.

«Ну, вообще, 100 масок это не так уж и много, с учётом того, что менять маску нужно каждые 2-3 часа! А если семья у женщины, им тоже раздаст. Что накинулись то? Какая спекулянтка? Идиоты дикие».

Напомним, 8 апреля стало известно, что медицинские маски по цене 40 рублей завезли в аптеки Новосибирска.