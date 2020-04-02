Как болеют коронавирусом дети: в минздраве рассказали о симптомах и лечении

сегодня 18:47 Поделиться

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В минздраве России рассказали, что инкубационный период у детей проходит быстрее, чем у взрослых; отмечается более гладкое течение болезни.

В министерстве здравоохранения России рассказали, чем отличается коронавирус у детей и взрослых.

По мнению специалистов, инкубационный период у детей чаще всего длится два дня. Иногда может доходить до 10 дней.

«У детей отмечается более гладкое течение болезни, чем у взрослых, развитие вирусной пневмонии не характерно, симптомы менее выражены, летальные исходы чрезвычайно редки», – следует из документа, опубликованного на сайте минздрава.

Как и у взрослых, первыми признаками у детей являются повышенная температура и респираторный синдром. В отличие от взрослых, у малышей менее выражены лимфопения и воспалительные маркеры.

Заболевание регистрируется даже у младенцев, однако до сих пор не доказана возможность внутриутробного заражения.

Напомним, минздрав рассказал о самых главных признаках коронавируса.