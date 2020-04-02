Когда откроют кафе и рестораны в Новосибирске: власти назвали условия

сегодня 16:37 Поделиться

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В Новосибирске продолжает действовать режим изоляции, по которому заведения общепита не имеют права работать; рестораны пообещали соблюдать все правила, если их откроют.

Рестораны и кафе Новосибирска могут открыть при условии улучшения ситуации с коронавирусом в регионах. Об этом сегодня, 9 апреля, со ссылкой на замгубернатора Сергея Сёмку сообщил оперативный штаб. По словам чиновника, сейчас с рестораторами ведётся постоянный диалог.

«При принятии дальнейших решений мы будем опираться на эпидемиологическую ситуацию и ориентироваться прежде всего на безопасность жителей Новосибирской области. В настоящий момент возобновление работы предприятий во многих сферах не предоставляется возможным. Однако диалог продолжится с учётом ситуации с распространением коронавирусной инфекции», – сказал он.

Также Сёмка сообщил, что владельцы бизнеса обещают обеспечить безопасность в своих заведениях, если им разрешат работать. Они обратились к губернатору Андрею Травникову с обещанием соблюдать все требования Роспотребнадзора.

Напомним, сегодня в Новосибирске выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом.