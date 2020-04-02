Кого могут уволить из-за коронавируса – разъяснение Роструда

сегодня 13:06 Поделиться

Фото с сайта Роструда

Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии; отсутствие прибыли у компании не является основанием.

В Роструде разъяснили, кого и за что могут уволить во время пандемии. Об этом сообщает «Российская газета».

Отсутствие прибыли у компании не может являться основанием для увольнения сотрудников даже во время пандемии, сообщили представители Роструда.

Работодатель вправе прекратить трудовые отношения по собственной инициативе только в соответствии с Трудовым кодексом. Это возможно если сотрудник допускает грубые дисциплинарные нарушения – опаздывает на работу, отсутствует без уважительных причин больше четырёх часов подряд, приходит на работу в состоянии алкогольного опьянения, предпринял попытку хищения имущества или совершил аморальный поступок.

Сокращение сотрудников возможно при ликвидации юридического лица или изменения его штатной численности. Но предупреждать об этом необходимо за два месяца. Всему сокращаемому персоналу должны быть произведены все выплаты по зарплате, неиспользованным отпускам. Также должно быть выплачено выходное пособие. Организация обязана сохранить за сотрудником среднемесячный заработок на ближайшие два месяца со дня увольнения в случае, если он не найдёт себе другую работу.

Компаниям запрещено увольнять беременных, матерей с малолетними детьми, матерей-одиночек, воспитывающих ребёнка в возрасте до 14 лет, работников в декрете, а также имеющих увечье или профессиональное заболевание, полученное в организации.

При этом в Роструде отметили, что прекратить трудовые отношения работодатель может в случае объявления чрезвычайной ситуации.

Напомним, президент Путин 8 апреля пообещал всем гражданам России, кто потерял работу с начала пандемии, выплачивать повышенное пособие.