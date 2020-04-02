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Количество заражённых коронавирусом в России превысило 10 тысяч: список регионов, где обнаружили заболевших

сегодня 14:56

Фото оперативного штаба

В России за сутки выявили 1459 новых случаев коронавируса за сутки; всего в стране больше 10 тысяч больных.

Число заражённых коронавирусом в России достигло 10 131. Как сообщил 9 апреля федеральный оперштаб, за прошедшие сутки подтвердили ещё 1459 новых случаев заражения. Больных выявили в 50 регионах РФ:

  1. Москва — 857;
  2. Московская область — 199;
  3. Санкт-Петербург — 44;
  4. Брянская область — 40;
  5. Республика Коми — 31;
  6. Владимирская область — 24;
  7. Краснодарский край — 20;
  8. Ленинградская область — 18;
  9. Астраханская область — 16;
  10. Ивановская область — 13;
  11. Республика Дагестан — 13;
  12. Тульская область — 12;
  13. Курская область — 10;
  14. Архангельская область — 10;
  15. Республика Татарстан — 9;
  16. Пермский край — 9;
  17. Вологодская область — 8;
  18. Республика Калмыкия — 8;
  19. Кировская область — 8;
  20. Тверская область — 7;
  21. Новгородская область — 7;
  22. Республика Северная Осетия — 7;
  23. Нижегородская область — 7;
  24. Республика Башкортостан — 6;
  25. Орловская область — 5;
  26. Новосибирская область — 5;
  27. Приморский край — 5;
  28. Липецкая область — 4;
  29. Смоленская область — 4;
  30. Республика Мордовия — 4;
  31. Саратовская область — 4;
  32. Республика Бурятия — 4;
  33. Костромская область — 3;
  34. Калининградская область — 3;
  35. Ставропольский край — 3;
  36. Ростовская область — 3;
  37. Свердловская область — 3;
  38. Алтайский край — 3;
  39. Иркутская область — 3;
  40. Камчатский край — 3;
  41. Республика Крым — 3;
  42. Ярославская область — 2;
  43. Псковская область — 2;
  44. Чувашская Республика — 2;
  45. Ульяновская область — 2;
  46. Челябинская область — 2;
  47. Мурманская область — 1;
  48. Карачаево-Черкесская Республика — 1;
  49. Республика Марий Эл — 1;
  50. Тюменская область — 1.

Также за сутки погибли 13 человек, добавили в штабе. Общее количество летальных исходов в стране достигло 76. Вылечились за всё время 698 пациентов.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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