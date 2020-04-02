Количество заражённых коронавирусом в России превысило 10 тысяч: список регионов, где обнаружили заболевших
В России за сутки выявили 1459 новых случаев коронавируса за сутки; всего в стране больше 10 тысяч больных.
Число заражённых коронавирусом в России достигло 10 131. Как сообщил 9 апреля федеральный оперштаб, за прошедшие сутки подтвердили ещё 1459 новых случаев заражения. Больных выявили в 50 регионах РФ:
- Москва — 857;
- Московская область — 199;
- Санкт-Петербург — 44;
- Брянская область — 40;
- Республика Коми — 31;
- Владимирская область — 24;
- Краснодарский край — 20;
- Ленинградская область — 18;
- Астраханская область — 16;
- Ивановская область — 13;
- Республика Дагестан — 13;
- Тульская область — 12;
- Курская область — 10;
- Архангельская область — 10;
- Республика Татарстан — 9;
- Пермский край — 9;
- Вологодская область — 8;
- Республика Калмыкия — 8;
- Кировская область — 8;
- Тверская область — 7;
- Новгородская область — 7;
- Республика Северная Осетия — 7;
- Нижегородская область — 7;
- Республика Башкортостан — 6;
- Орловская область — 5;
- Новосибирская область — 5;
- Приморский край — 5;
- Липецкая область — 4;
- Смоленская область — 4;
- Республика Мордовия — 4;
- Саратовская область — 4;
- Республика Бурятия — 4;
- Костромская область — 3;
- Калининградская область — 3;
- Ставропольский край — 3;
- Ростовская область — 3;
- Свердловская область — 3;
- Алтайский край — 3;
- Иркутская область — 3;
- Камчатский край — 3;
- Республика Крым — 3;
- Ярославская область — 2;
- Псковская область — 2;
- Чувашская Республика — 2;
- Ульяновская область — 2;
- Челябинская область — 2;
- Мурманская область — 1;
- Карачаево-Черкесская Республика — 1;
- Республика Марий Эл — 1;
- Тюменская область — 1.
Также за сутки погибли 13 человек, добавили в штабе. Общее количество летальных исходов в стране достигло 76. Вылечились за всё время 698 пациентов.