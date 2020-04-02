Количество заражённых коронавирусом в России превысило 10 тысяч: список регионов, где обнаружили заболевших

сегодня 14:56 Поделиться

Фото оперативного штаба

В России за сутки выявили 1459 новых случаев коронавируса за сутки; всего в стране больше 10 тысяч больных.

Число заражённых коронавирусом в России достигло 10 131. Как сообщил 9 апреля федеральный оперштаб, за прошедшие сутки подтвердили ещё 1459 новых случаев заражения. Больных выявили в 50 регионах РФ:

Москва — 857; Московская область — 199; Санкт-Петербург — 44; Брянская область — 40; Республика Коми — 31; Владимирская область — 24; Краснодарский край — 20; Ленинградская область — 18; Астраханская область — 16; Ивановская область — 13; Республика Дагестан — 13; Тульская область — 12; Курская область — 10; Архангельская область — 10; Республика Татарстан — 9; Пермский край — 9; Вологодская область — 8; Республика Калмыкия — 8; Кировская область — 8; Тверская область — 7; Новгородская область — 7; Республика Северная Осетия — 7; Нижегородская область — 7; Республика Башкортостан — 6; Орловская область — 5; Новосибирская область — 5; Приморский край — 5; Липецкая область — 4; Смоленская область — 4; Республика Мордовия — 4; Саратовская область — 4; Республика Бурятия — 4; Костромская область — 3; Калининградская область — 3; Ставропольский край — 3; Ростовская область — 3; Свердловская область — 3; Алтайский край — 3; Иркутская область — 3; Камчатский край — 3; Республика Крым — 3; Ярославская область — 2; Псковская область — 2; Чувашская Республика — 2; Ульяновская область — 2; Челябинская область — 2; Мурманская область — 1; Карачаево-Черкесская Республика — 1; Республика Марий Эл — 1; Тюменская область — 1.

Также за сутки погибли 13 человек, добавили в штабе. Общее количество летальных исходов в стране достигло 76. Вылечились за всё время 698 пациентов.