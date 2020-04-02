Коронавирус не помешает провести посевную в Новосибирской области в срок

сегодня 19:42 Поделиться

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

Аграрии региона готовятся к предстоящей посевной; не помешает ли подготовке пандемия коронавируса.

О том, насколько может коронавирусная инфекция помешать посевной кампании, рассказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области, руководитель сельхозпредприятия «Ярковское» Глеб Поповцев.

По мнению Глеба Поповцева, эпидемия коронавируса вносит коррективы в подготовку к посевной.

«Первое, что стоит отметить, это трудности с запчастями. Поставщики, по понятной причине, не работают, и это создаёт определённую напряжённость с ремонтом. Банки, перешедшие на "удалёнку", не успевают обрабатывать заявки аграриев, это корректирует покупку оборудования, техники, удобрений. Скачок курса доллара тоже сказывается на запчастях.

И самое главное – стоимость удобрений выросла примерно на 20 %. Если по зерновому рынку, я думаю, мы останемся в условиях прошлого года по объёмам производства, может быть, будет даже лучше. А вот овощной рынок вызывает сомнения и опасения. В существующих условиях каждый регион будет заботиться, в первую очередь, о наполнении собственных прилавков, чтобы не допустить дефицита того или иного продукта внутри области. Если удержим цену на ГСМ, то стоимость продукции для потребителя вырастет не более, чем на 10-15 %», – отметил депутат.

Говоря о мерах поддержки со стороны государства, Глеб Поповцев высказал мнение, что минсельхозу Новосибирской области нужно срочно провести инвентаризацию предприятий, выращивающих овощи в открытом грунте.

«Необходимо понять, какие предприятия сегодня на плаву, реально оценить их финансовую устойчивость, их производственную базу, и предложить такие условия работы, которые смогут компенсировать то, что часть производителей овощной продукции сегодня либо закрылись, либо на пути к банкротству. Речь идёт об адресных, точечных дотациях», – подчеркнул он.

«Начало посевной по зерновым мы планируем на 1 мая, картофель – на девятое-десятое мая. Но, если смотреть по погодным условиям, весна ожидается ранняя, и могут сроки сдвинуться. По прогнозам, нас на следующей неделе уже ждут 15-20 градусов тепла. Тут уже кто как к весне готовился, у нас вся техника стоит в готовности с зимы. Несмотря ни на что и вопреки всему – посевной быть! И пусть техника ещё не в полях, подготовка к её выходу идёт полным ходом!» – подытожил Глеб Поповцев.

Напомним, 9 апреля Сиб.фм рассказал о том, что волонтёры и врачи будут помогать до окончания пандемии.