Коронавирус подтвердили у двоих детей в Кузбассе
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Последние двое пациентов с подтверждённым коронавирусом в Кузбассе оказались детьми; они не соблюдали режим самоизоляции.
В Кемеровской области власти подтвердили, что двумя последними пациентами, у которых подтвердили COVID-19, являются дети.
«Они не соблюдали режим самоизоляции, действующий для всех жителей региона», – прокомментировали в министерстве образования и науки области.
Известно, что дети находятся в инфекционной больнице города Кемерово. Их состояние врачи оценивают как стабильное. Возраст юных пациентов не сообщается.
Власти Кузбасса напомнили, что во время режима повышенной готовности не рекомендуется посещать общественные места и места массового скопления людей.
Напомним, в Алтайском крае диагноз COVID-19 подтверждён у 6-летнего ребёнка.
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