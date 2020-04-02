Коронавирус подтвердили у двоих детей в Кузбассе

сегодня 09:47 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Последние двое пациентов с подтверждённым коронавирусом в Кузбассе оказались детьми; они не соблюдали режим самоизоляции.

В Кемеровской области власти подтвердили, что двумя последними пациентами, у которых подтвердили COVID-19, являются дети.

«Они не соблюдали режим самоизоляции, действующий для всех жителей региона», – прокомментировали в министерстве образования и науки области.

Известно, что дети находятся в инфекционной больнице города Кемерово. Их состояние врачи оценивают как стабильное. Возраст юных пациентов не сообщается.

Власти Кузбасса напомнили, что во время режима повышенной готовности не рекомендуется посещать общественные места и места массового скопления людей.

Напомним, в Алтайском крае диагноз COVID-19 подтверждён у 6-летнего ребёнка.