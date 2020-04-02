Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля

сегодня 11:29 Поделиться

Фото минздрава НСО

По данным оперативного штаба на 11 утра 9 апреля, в Новосибирской области зафиксировано пять новых случаев заражения COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб Новосибирской области, за сутки в регионе выявлено пять новых случаев коронавируса.

Пациенты – две женщины и трое мужчин. Женщины – члены семьи пациента с ранее подтверждённым диагнозом. Один из мужчин был в Таиланде, второй недавно вернулся из Турции через Москву, третий прилетел из Москвы. Круг их контактов установлен, включая пассажиров рейсов, которыми прибыли в Новосибирск пациенты. Специалисты Роспотребнадзора, полиция и медики связываются со всеми, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус.

В детскую больницу № 3 за сутки детей с подозрением на коронавирус не госпитализировали. Выписали троих пациентов. Всего в ДГКБ № 3 находятся 12 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу № 1 Новосибирска, по состоянию на утро 9 апреля, госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них 11 человек с подтверждённым диагнозом. Семь пациентов здоровы и выписаны из стационара.

Таким образом, количество пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» в Новосибирской области достигло 18.

Пути заражения: