Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 9 апреля – хроника событий, последние новости

сегодня 12:42 Поделиться

Фото из архива Сиб.фм, пресс-службы миниздрава Новосибирской области

9 апреля в Новосибирске был поставлен антирекорд по количеству вновь заболевших; минздрав подтвердил сразу пять новых случаев заражения COVID-19.

Пять новых заражений

Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области, как и в целом по стране, пошла в рост – больных уже 18. После временного затишья в первых числах апреля положительные тесты на COVID-19 стали приходить с тревожной частотой. 8 апреля подтвердились два случая заражения, сегодня был установлен региональный рекорд за всю историю пандемии – сразу пять больных.

Как сообщает региональный оперативный штаб, пациенты – две женщины и трое мужчин. При этом женщины – члены семьи пациента с ранее подтверждённым диагнозом. Один из мужчин был в Таиланде, второй недавно вернулся из Турции через Москву, третий прилетел из Москвы.

Круг их контактов установлен, включая пассажиров рейсов, которыми прибыли в Новосибирск пациенты. Сейчас специалисты Роспотребнадзора, полиция и медики связываются со всеми, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус.

Как вы, больной?

На сегодняшний день в инфекционной больнице № 1 Новосибирска находятся 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них 11 человек с подтверждённым диагнозом. При этом, по данным главы регионального минздрава, один из заражённых остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Известно, что заболевший мужчина не покидал пределы Новосибирской области и не имел контактов с приехавшими из мест концентрации коронавируса. Тем не менее, после нескольких дней самолечения от простуды и обращения к врачу медики решили взять у него тест на коронавирус. Профессиональное чутьё не подвело – анализ на COVID оказался положительным.

География заразы

9 апреля оперативный штаб по противодействию распространения инфекции перечислил страны и города, из которых новосибирцы привезли заразу.

Так три человека из общего количества заболевших прилетели в Новосибирск из Москвы.

Ещё трое имели контакты с инфицированными родственниками.

По двое заболевших накануне побывали в Великобритании и Таиланде. По одному – в Швейцарии, ОАЭ, Франции, Италии, Турции, Германии, Нидерландах.

Тяготы карантина

А пока медики продолжают бороться за жизни пациентов, помещённые на карантин туристы, рассказывают о тяготах вынужденного заточения. Люди, которых прямо в Толмачёво встречали медики и бойцы ОМОНа, жалуются на далеко не комфортные условия в санатории «Обские зори» и мечтают поскорее вернуться домой.

Впрочем, действие ограничительных мер ощущают на себе не только вчерашние туристы. Многим новосибирцам ещё вчера, 8 апреля, довелось пообщаться с полицейскими, которые проводят профилактические беседы с жителями и призывают лишний раз не выходить из дома. На тех, кто настойчиво нарушает требования режима самоизоляции, стражи порядка уже начали составлять административные протоколы, что, по словам юриста, совершенно законно.

В том, что режим самоизоляции – это не рекомендация, а требование, новосибирцы убедились уже сегодня, заметив огороженные сигнальной лентой детские площадки во дворах домов.

Хорошие новости

Минувшие сутки принесли новосибирцам и хорошие новости. К примеру, в муниципальные аптеки поступила партия медицинских масок.

Несмотря на приличный объём – 330 тысяч штук, при продаже будут введены ограничения: не больше пяти масок в одни руки. Стоимость одной повязки составит 40 рублей.

Кроме того, уже летом новосибирский центр вирусологии «Вектор» начнёт клинические испытания прививки от коронавируса. Для испытания вакцины от коронавирусной инфекции потребуются 180 добровольцев, которые уже набраны.

Напомним, по данным на утро 9 апреля, в Новосибирской области подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом.