Коронавирус в России - последние новости к 10 апреля: рекорд по летальным исходам и досрочное завершение учебного года

вчера 23:01 Поделиться

Фото Дениса Винокурова

Коронавирусная инфекция продолжает повышать статистику заболевших и умерших в России — 1459 новых случаев за сутки. Пик заболеваемости ожидается через 10-14 дней. В России осталось всего три «островка безопасности» — регионы, где нет ни одного случая заражения.

В России к 10 апреля число заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 10131 человек, прирост — 1459 новых пациентов за сутки в 50 регионах страны. Домой из стационаров выписаны уже 6989 человек. Не справились с болезнью 76 заражённых.

Рекорд смертности

За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 13 человек. Эта цифра рекордная для страны, ранее максимальное количество летальных исходов равнялось 11. Всего от осложнений на фоне заболевания COVID-19 скончались 76 человек. Максимальная смертность, как и максимальная заболеваемость фиксируется в Москве.

Почти миллион

Число проведённых тестов на коронавирус приблизилось к миллиону. Для контроля используются несколько отечественных тест-систем. Больше всего тестов проведено в Москве и Московской области — 248 979 и 79 941 соответственно. В топ-10 регионов также вошли Санкт-Петербурге – 39 691, Свердловская область – 26 163, Краснодарский край – 22 065, Тюменская – 19 270, Сахалинская – 18 952 и Челябинская области – 18 354, Республика Татарстан – 17 440 и Красноярский край – 17 301.

«Островки безопасности»

В России осталось всего три региона, где не зарегистрировано ни одного случая заболевания. Счастливчиками можно назвать Республику Алтай, Ненецкий автономный округ и Чукотку. Все эти регионы населяют коренные народности. Ещё вчера в этот список входила Тыва, а сегодня стало известно сразу о восьми случаях заболевания COVID-19. Среди заболевших четверо детей.

Плато эпидемии

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней, считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По её словам данную цифру высчитали математики и биологи — именно через 2 недели стоит ждать то самое плато, когда прироста заболевших больше не будет. Сейчас в сутки прирост составляет 15-20% в сутки. Плато продержится некоторое время и заболеваемость пойдёт на спад.

Аттестованы досрочно

Несколько регионов России приняли решение досрочно завершить учебный год для учащихся с 1 по 8 класс. Старшеклассники, а особенно выпускники, продолжают учиться и готовиться к экзаменам. Для остальных пропущенный материал войдёт в программу следующего года. На данный момент 95% школ России с 6 апреля приступили к дистанционному обучению. Образовательным организациям, в случае если они не могут организовать дистанционное обучение, следует не имитировать его, а пересмотреть учебные планы, заявил заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

В отставку!

Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин подал в отставку. Он покинул свой пост из-за большого количества инфицированных коронавирусом в республике. Удивительно, но Коми занимает четвертое место по числу заболевших в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Официально диагноз подтверждён у 150 человек. Отметим, что ранее свой пост покинул и губернатор региона Сергей Гапликов.