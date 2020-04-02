Коронавирусом в Новосибирске заразились ещё пять человек: что известно о новых заболевших

сегодня 14:33 Поделиться

Фото с сайта инфекционной больницы № 1

В Новосибирске количество заражённых коронавирусом достигло 18 человек; за прошедшие сутки выявили пять новых больных.

Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске за прошедшие сутки увеличилось на пять человек. Это рекордное число выявленных единовременно пациентов. Как сообщает оперативный штаб 9 апреля, всего в Новосибирске 18 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Двое из новых заболевших – женщины, остальные трое – мужчины. По данным оперштаба, женщины – это члены семьи одного из ранее заразившихся коронавирусной инфекцией. Они не были за границей в последнее время – вирус передался контактным путём внутри региона.

Трое мужчин были за пределами Новосибирской области. Первый вернулся из Таиланда – когда именно он приехал домой, штаб не сообщает. Второй пациент недавно был в Турции, третий – в Москве.

В сводке оперативного штаба от 9 апреля не указано, какими рейсами вернулись в Новосибирск пациенты, которые прилетели из-за границы. Также не сказано, сколько они провели вне больницы до подтверждения диагноза. Специалисты отметили, что сейчас сотрудники полиции и Роспотребнадзора продолжают устанавливать всех, кто мог контактировать с больными.

По данным штаба, ранее в Новосибирске выздоровели семь пациентов с подтверждённым диагнозом. Таким образом, сейчас в инфекционной больнице с коронавирусом 11 человек. Всего под наблюдением медиков в клинике 42 человек.

Напомним, сегодня стало известно, откуда прибыли все заражённые коронавирусом новосибирцы.