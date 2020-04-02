Куда жаловаться, если уволили с работы из-за коронавируса - разъяснение оперштаба

сегодня 20:30 Поделиться

Фото Pixabay

В России начнут выплачивать пособия по безработице тем, кто лишился её из-за коронавируса; подробнее о схеме действий рассказал оперативный штаб.

Мэрия Москвы объяснила, как действовать в случае увольнения с работы из-за коронавируса. Разъяснения опубликованы на сайте мэра Сергея Собянина. Как цитирует его блог столичный оперативный штаб, первым делом необходимо подать заявку на сайте госуслуг или центра занятости населения Москвы.

"Заполните электронную форму и прикрепите сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении. Если у вас есть несовершеннолетние дети, укажите это при заполнении формы", — комментирует штаб.

Затем специалисты проверят предоставленные документы. В среднем, на это уходит от 2 до 4 дней. Все работы по приёму документов проводятся дистанционно.

Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц: 12 130 рублей – федеральное пособие, 7 370 рублей – доплата из бюджета Москвы. Программа выплат будет действовать до 30 сентября, добавили в штабе.

Напомним, сегодня стало известно, когда начнут выплачивать пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет.