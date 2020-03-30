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Лекарства для лечения коронавируса: Минздрав обновил список препаратов

сегодня 07:46

Фото с сайта pixabay.com

При лечении коронавирусной инфекции можно использовать шесть наименований; это противомалярийные препараты и лекарства на основе интерферонов.

На сайте Министерства здравоохранения России опубликован список препаратов, рекомендованных для лечения коронавируса. Это уже пятое методическое пособие.

По данным пособия, основным подходом к лечению коронавирусной инфекции должно быть упреждающая терапия, назначенная до развития полного комплекса симптомов заболевания, в том числе пневмония, ОРДС, сепсис.

В настоящее время лекарства для лечения коронавируса не существует. Однако Министерство здравоохранения РФ на основе анализа данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, выделило несколько препаратов.

В частности в рекомендациях названы «Хлорохин»; «Гидроксихлорохин»; «Лопинавир+Ритонавир»; «Азитромицин» (в комбинации с «Гидроксихлорохином»); препараты интерферонов. При этом в методичке отмечают также «Умифеновир», «Ремдесивир», «Фавипиравир».

Однако в Минздраве отмечают, что достоверных данных по лечению коронавирусной инфекции пока ещё нет.

Напомним, 30 марта Владимир Путин поручил контролировать цены на лекарства.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

лекарства
Минздрав
коронавирус

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