Ломбардам и парикмахерским разрешили работать в сибирских городах

сегодня 07:48 Поделиться

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Глава Кузбасса расширил список предприятий, которым можно выходить на работу во время режима нерабочих дней; информация опубликована в телеграмм-канале Сергея Цивилёва.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв расширил список предприятий Кузбасса, работникам которых можно выйти на работу в объявленные в России нерабочие дни. Соответствующая информация появилась в телеграмм-канале главы региона.

Соответствующее постановление Цивилёв подписал 8 апреля. Власти разрешили приступить к работе ломбардам, парикмахерским и МФЦ.

В список также вошли салоны по маникюру и педикюру, организации по пошиву одежды и обуви, компании по дезинфекции, предприятия по кадастровой оценке и инвентаризации, а также нотариальные и адвокатские конторы.

Напомним, 6 апреля губернатор Новосибирской области разрешил приступить к работе промышленным предприятиям и строительной отрасли.