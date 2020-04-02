«Макдоналдс» обеспечит бригады скорой помощи в Сибири бесплатными бутербродами и напитками

сегодня 14:03 Поделиться

Фото «Макдоналдс»

Сеть ресторанов быстрого питания поддержит медицинский персонал; для экипажей неотложки в городах Сибири приготовят бесплатные напитки и еду.

Компания «Макдоналдс» в условиях распространения коронавируса и продления режима самоизоляции запустила социальную акцию. Сеть решила поддержать работников скорой помощи. Сейчас количество вызовов врачей на дом значительно выросло. Бригады работают с колоссальным напряжением по всей стране.

«В связи с тем, что во многих регионах России в настоящее время объявлен режим повышенной готовности, и на медицинский персонал ложится беспрецедентно высокая нагрузка, компания "Макдоналдс" решила поддержать врачей. Мы рады предложить сотрудникам, занятым в службе скорой медицинской помощи, сандвич и напиток, которые можно будет получить бесплатно в любом МакАвто в Макдоналдс», – говорится в сообщении сибирского подразделения компании.

Как объяснили представители «Макдоналдс» в регионе, на каждый автомобиль скорой помощи будут выделены по три набора, состоящих из сандвича и напитка.

Для получения обеда экипажу нужно будет заехать на служебном автомобиле в точку питания «МакАвто» и бесплатно забрать заказ через окно выдачи.

Акция будет проходить ежедневно и распространится на все города России, где есть «МакАвто». В том числе и на территории Сибирского федерального округа.

Отметим, что подобные акции сейчас начали проводить и другие компании из сферы обслуживания. В разных регионах страны врачам скорой помощи предлагают бесплатный кофе, питание, услуги

Напомним, в апреле «Макдоналдс» в Новосибирске сократил время доставки готовых блюд до получаса.