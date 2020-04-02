Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

«Максимум пять штук одному покупателю»: в новосибирские аптеки завезли защитные маски

сегодня 10:04

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирск поступила новая партия защитных масок; продавать их будут в ограниченном количестве.

Партия медицинских масок доставлена в Новосибирск. Продавать их будут в сети муниципальных аптек. Несмотря на приличный объём – 330 тысяч штук, при продаже будут введены ограничения.

Партия медицинских масок доставлена сегодня в Новосибирск; средства защиты будут продавать в муниципальных аптеках.

«Это примерно трёхгодовой объём продаж в обычное время. На сколько хватит этой партии, предсказать сейчас сложно», – отметил директор МП «Новосибирская аптечная сеть» Дмитрий Шеин.

«В зависимости от спроса, чтобы исключить спекуляцию, возможно, будет введено ограничение – максимум пять штук одному покупателю. Стоимость одной маски из этой партии – 40 рублей», – уточнили в мэрии.

В мэрии пообещали вести мониторинг востребованности защитных средств в ежедневном режиме. Переговоры с поставщиками масок не прекращаются.

Напомним, 3 апреля в Сибири начались проверки завышения цен на медицинские маски.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

аптека
маски
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

88122
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
85650
Свободолюбивая Сибирь: три мегаполиса за Уралом отказываются соблюдать самоизоляцию
75144
«Чего дома не сидится?»: Новосибирск и Красноярск оказались самыми недисциплинированными городами во время самоизоляции
74868
«Единственный шанс на жизнь»: в Новосибирске пытаются спасти 21-летнюю студентку
54380
«Штраф бы дали»: новосибирцев возмутили жалобы пассажиров из Таиланда на условия изоляции в санатории
52169
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
49241
Коронавирус в Новосибирске: заявление оперативного штаба на 22:00 4 апреля