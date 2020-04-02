«Максимум пять штук одному покупателю»: в новосибирские аптеки завезли защитные маски

сегодня 10:04 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирск поступила новая партия защитных масок; продавать их будут в ограниченном количестве.

Партия медицинских масок доставлена в Новосибирск. Продавать их будут в сети муниципальных аптек. Несмотря на приличный объём – 330 тысяч штук, при продаже будут введены ограничения.

Партия медицинских масок доставлена сегодня в Новосибирск; средства защиты будут продавать в муниципальных аптеках.

«Это примерно трёхгодовой объём продаж в обычное время. На сколько хватит этой партии, предсказать сейчас сложно», – отметил директор МП «Новосибирская аптечная сеть» Дмитрий Шеин.

«В зависимости от спроса, чтобы исключить спекуляцию, возможно, будет введено ограничение – максимум пять штук одному покупателю. Стоимость одной маски из этой партии – 40 рублей», – уточнили в мэрии.

В мэрии пообещали вести мониторинг востребованности защитных средств в ежедневном режиме. Переговоры с поставщиками масок не прекращаются.

Напомним, 3 апреля в Сибири начались проверки завышения цен на медицинские маски.