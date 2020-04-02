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Медики признали кондиционеры опасными из-за коронавируса - на что можно заменить сплит-систему

сегодня 22:40

Фото Pixabay

Кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом; предпочтение стоит отдать механическим вентиляторам.

Минздрав признал, что кондиционеры могут повышать риск распространения коронавирусной инфекции. Как сказано в методических рекомендациях ведомства по профилактике вируса, это актуально для регионов, где наблюдается негативная обстановка с инфекцией.

В Министерстве здравоохранения считают, что кондиционеры комнатного типа (сплит-системы) стоит исключить из пользования. Как объясняют специалисты, риск распространения коронавируса при их использовании связан с тем, что они не позволяют полноценно проветривать помещение, при этом поддерживают высокую концентрацию инфекции в воздухе.

"Применение различного рода воздухоочистителей — рециркуляторов, в том числе с источником УФБИ внутри не является эффективной мерой снижения риска распространения воздушных инфекций, включая COVID-19, из-за недостаточной производительности (кратности воздухообмена в помещении)", — сказано в пособии ведомства.

Специалисты рекомендуют использовать вместо сплит-систем механические вентиляторы. Более того, дополнительными средствами можно вовсе не пользоваться — достаточно постоянного проветривания через открытое окно.

Напомним, сегодня Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Минздрав
коронавирус

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