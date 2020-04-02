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Младенца через суд обязали лечиться в стационаре в Сибири

сегодня 09:13

Фото с сайта pixabay.com

У семьи, которая недавно вернулась из Таиланда, временно изъяли ребёнка; суд обязал младенца лечиться в стационаре.

В Кемеровской области суд обязал младенца лечиться в стационаре. Ребёнка временно изъяли из семьи. Об этом сообщает ТАСС.

Малолетний ребенок с симптомами ОРВИ, предварительное тестирование которого не выявило коронавирусной инфекции, направлен в кемеровскую инфекционную больницу.

Адвокат семьи сообщил агентству, что они будут обжаловать решение суда.

«У ребенка нет температуры, есть незначительные симптомы [респираторного заболевания], анализы [на коронавирус] отрицательные», – цитирует ТАСС слова юриста Владимира Васина.

Как стало известно, семья вместе с младенцем 1 апреля вернулась из Таиланда и находилась под медицинским наблюдением. Когда у малыша появились признаки недомогания, надзорные органы потребовали его госпитализации, несмотря на отрицательные тесты обследования на коронавирус.

Напомним, в Новосибирске 8 апреля было выявлено два новых случая коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

суд
Кемеровская область
младенец

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