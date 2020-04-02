Крестный ход против коронавируса: новосибирские священники пролетели над городом с иконами

сегодня 20:11 Поделиться

Фото Владимира Барсука

В борьбе с коронавирусом все средства хороши; пока городские власти проводят дезинфекцию улиц, священники защищают столицу Сибири с неба.

Для самолёта ТВС-2МС-Н, разработанного на базе новосибирского СибНИА, это первая православно-медицинская миссия: сегодня, 9 апреля, на борт воздушного судна поднялись православные священники с чудотворной иконой Иверской Божьей Матери, чтобы с неба попросить о защите города от коронавируса. С ликами святых в руках и молитвами на устах они свершили круг над Новосибирском и Бердском.

В полёт священнослужители взяли чудотворную икону Иверской Божьей Матери

Как рассказал Сиб.фм директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина, заслуженный лётчик-испытатель, депутат городского совета Новосибирска Владимир Барсук, накануне к нему обратились священнослужители Михайло-Архангельского мужского монастыря Новосибирской Епархии с просьбой помочь провести особое молебное пение в небе над городом.

«Священнослужители обратились к нам с таким предложением и, конечно, мы его поддержали. В такой ситуации, когда вся страна сплотилась из-за угрозы распространения инфекции, по-другому мы поступить не могли», — отметил Барсук.





Машину со священнослужителями на борту в небо поднял заслуженный лётчик-испытатель, депутат городского совета Новосибирска Владимир Барсук

Похожие православные обряды проходят сейчас по всей стране — служители церкви верят, что просить господа о защите можно каким угодно способом. Накануне с иконами по Москве проехал патриарх Кирилл, несколько дней назад батюшки облетели Кузбасс, в Тульской области и в Красноярске верующие провезли иконы в открытом автомобиле.

Маршрут воздушного "крестного хода" над Новосибирском

Сегодня транспортный «крестный ход» выполнен и в Новосибирске. Как говорят священнослужители, ничего нового в этом обряде нет — на Руси испокон веков существовала традиция массового следования верующих вокруг храмов, городов или к святым местам. При этом в основании процессии была икона. Именно она, заступница, защищала людей от невзгод и надвигающейся беды.

В отличие от крестных ходов прошлого, нынешние становятся более технологичными. Одни священники транслируют молебны в инстаграм, другие — поднимаются на борт самолётов. В обоих случаях «благодатный охват» становится максимально широким.

Для сегодняшнего воздушного "крестного хода" использовался самолёт новосибирской разработки — ТВС-2МС-Н

В составе экипажа на борт поднялись командир, лётчик-испытатель Владимир Барсук, второй лётчик Игорь Мосейкин и ведущий инженер по лётным испытаниям Максим Морозов.

Стоит отметить, что ТВС-2МС-Н - один из последних модификаций самолёта СибНИА — представляет собой модернизированную версию Ан-2. Девятиместный планер может доставлять до 2 тонн груза на дальность до 1200 км. Максимальная дальность полёта – 2000 км. А благодаря современному комплексу авионики, ТВС-2МС-Н способен подниматься в небо в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Самолёт поднялся над землёй на 300 метров и провел в небе 52 минуты

Новая модификация самолёта ТВС-2МС-Н выполнила первый полёт 6 февраля 2020 года.

9 апреля погода в Новосибирске полёту не помешала. А вот эпидемиологическая обстановка как раз торопила подняться в небо — утром стало известно о пяти новых заболевших коронавирусом.

На борту ТВС-2МС-Н священнослужители — наместник Михаило-Архангельского мужского монастыря села Козиха игумен Николай, а также братия иеромонах Афанасий, монахи Спиридон и Пётр — провели около часа — столько времени потребовалось, чтобы набрать высоту 300 метров, совершить круг и уйти на посадку. За 52 минуты батюшки не переставали молиться, держа у иллюминаторов иконы.