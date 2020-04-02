На «Ретро FM» начинается «Космическая неделя 2020»

сегодня 11:47 Поделиться

Фото «Ретро FM»

В эфире «Ретро FM» стартовала ежегодная «Космическая неделя», которая в этом году посвящена не только Международному дню космонавтики, но и 65-летнему юбилею легендарного Байконура; в течение семи дней ведущие радиостанции будут общаться со знаменитыми лётчиками-космонавтами, разыгрывать фантастические подарки и даже выходить на прямую видеосвязь с МКС.

Всю неделю «Ретро FM» вспоминает о самых ярких страницах истории освоения внеземного пространства, рассказывает о сегодняшней жизни российских космонавтов и будущих полётах к дальним планетам. В утреннем шоу «Первая Смена» слушателей ждут встречи с настоящими героями-покорителями космоса и суперигра «Большое космическое путешествие». В этом году радиостанция дарит целых три полностью оплаченных поездки на Байконур! Победители почувствуют тот самый «рокот космодрома» и своими глазами увидят подготовку и запуск пилотируемого корабля. Для участия в игре необходимо заполнить форму на сайте и ждать звонка от ведущих Александра Минаева и Евы Корсаковой.

В программе по заявкам «Феличита» каждый день разыгрываются приглашения на уникальную персональную экскурсию в Звёздный городок, которую специально для слушателей «Ретро FM» проведут сотрудники Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

А в сообществе «Ретро FM» «ВКонтакте» уже начался специальный фотоконкурс. У каждого подписчика есть шанс выиграть большой домашний телескоп и стать немного ближе к звёздам, не выходя из дома.

По традиции в эфире состоится и праздничный сеанс видеосвязи «Ретро FM — МКС». В пятницу, 10 апреля, командир экипажа Международной космической станции Олег Скрипочка расскажет, какой он видит Землю из иллюминаторов и обратится к многомиллионной аудитории прямо с орбиты. Всё это можно будет не только услышать, но и увидеть на сайте и страницах радиостанции в социальных сетях.

«Космическая неделя» – ежегодный специальный проект «Ретро FM» для всех, кому близки и дороги наши героические победы в космосе, мечты о межпланетных путешествиях и романтика покорения звёздных просторов. Все подробности акции, интервью с известными космонавтами и архивные материалы разных лет – на retrofm.ru