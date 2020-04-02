На улицах Новосибирска начали продавать букеты из вербы

сегодня 18:32 Поделиться

Фото Сиб.фм

Вербное воскресенье отмечается за неделю до Пасхи; веточки вербы в Новосибирске уже продают в людных местах города.

В этом году вербное воскресенье выпадает на 12 апреля. В этот день на утреннюю службу в церкви и храмы принято приходить с веточками вербы.

Уличных торговцев с символом вербного воскресенья 9 апреля в городе можно встретить на ул. Гоголя, Центральном рынке, неподалеку от станций метро. Так, корреспондент Сиб.фм заметил лотки с букетами вербы на остановке «Кафе Лада» неподалёку от станции метро «Золотая Нива».

Один букет в этом месте стоит 50 -100 рублей в зависимости от размера. Тот что побольше – соответственно дороже.

Вербное воскресенье — это праздник Входа Господня в Иерусалим.

Он напоминает о евангельских событиях, предшествующих крестному страданию Христа – его путь местные жители застилали пальмовыми ветками. Однако в России и других странах с умеренным климатом их заменяют вербами. Обычай освящать пальмы был введен Церковью ещё в IV веке.

У верующих принято не просто ставить вербу как украшение в доме, но и освящать её в церкви. Обычно освятить веточки с пушистыми белыми почками можно в субботу во время праздничного богослужения — Всенощного бдения, либо в вербное воскресенье утром, во время Божественной литургии.

В этом году в связи с распространением коронавируса патриарх Кирилл рекомендовал верующим молиться дома, а РПЦ предложила не ходить в церковь на Пасху, а посмотреть трансляцию богослужений по телевизору.

Как будут проводить службы в Новосибирске на Пасху и в вербное воскресенье в епархии РПЦ пока не сообщали.

Однако в одном из самых посещаемых храмов – в соборе во имя Александра Невского (Красный проспект, 1а) корреспонденту Сиб.фм сообщили, что в вербное воскресенье будут работать.

Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста 12 апреля начнётся в 9:00.

Кстати, накануне вербного воскресенья в Новосибирске можно найти и не совсем обычные предложения по поводу того, как использовать вербу.

Так в соцсетях можно встретить приглашение горожан на фотопрогулку с вербой. Прогуляться по городу с букетиком вербы в руках, попутно позируя фотографу в период самоизоляции можно за 1 000 рублей. В медицинской маске или нет – на усмотрение клиента.

Напомним, по данным на 9 апреля коронавирус в Новосибирске выявлен у 18 человек.