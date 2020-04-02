Новая нарезка избирательных округов в горсовет Новосибирска: появилась карта всех 50 территорий

сегодня 19:50 Поделиться

Скриншот с сайта 2ГИС

Новосибирские депутаты утвердили новые границы избирательных округов; после сентябрьских выборов интересы горожан будут представлять 50 одномандатников.

7 апреля депутаты горсовета Новосибирска на внеочередной сессии утвердили во втором чтении новую нарезку избирательных округов. Это потребовалось после отказа от выборов по партийным спискам и необходимости добавления 10 одномандатных округов.

Обсуждение документа сопровождалось жаркими спорами, и не все народные избранники остались довольны принятой схемой. В частности, члены фракции КПРФ заявили, что из-за перенарезки лишились территорий с наибольшей поддержкой избирателей.

Однако представители других фракций, в том числе «Единой России», были удивлены такой реакцией коммунистов. Так или иначе, изменения коснулись всех округов и каждого действующего депутата, независимо от партийной принадлежности. Новая схема стала результатом долгих обсуждений и взаимных компромиссов.

Большинством голосов новую нарезку приняли. «За» проголосовали 35 из 45 присутствовавших на заседании депутатов.

В распоряжении Сиб.фм оказался макет карты, показывающей, как будут выглядеть все 50 округов.

Чтобы открыть карту в высоком разрешении нажмите на картинку ниже или на ссылку: КАРТА ОКРУГОВ (5,27 мб)

Чтобы открыть карту в очень высоком разрешении нажмите на ссылку: Карта округов (17,7 мб)

Как ранее сообщал Сиб.фм, новая схема предусматривает создание в Новосибирске 10 новых округов: три из них появятся в Ленинском районе, два в Октябрьском, по одному в Дзержинском, Заельцовском, Калининском, Кировском и Первомайском. Новых округов не будет в Железнодорожном, Советском и Центральном районах.

При этом максимальное число избирателей на одном избирательном округе будет 26 175 человек, минимальное – 21 417.

По мнению председателя Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Асанцева, в результате такого подхода депутаты, избранные по одномандатным округам, станут ближе к избирателям.

Выборы депутатов горсовета Новосибирска и Заксобрания Новосибирской области должны пройти в сентябре 2020 года.