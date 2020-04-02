Новосибирские застройщики открыли «Ростелеком Ключ»

сегодня 15:44 Поделиться

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

Всё больше новосибирских строительных компаний при подготовке многоквартирных домов к сдаче выбирают «Ростелеком Ключ» – комплексное решение для создания цифровой экосистемы дома.

Для своевременного подключения этой платформы «Ростелеком» ещё на стадии строительства прокладывает к объектам волоконно-оптические сети связи для монтажа необходимой инфраструктуры. В результате уже при заселении жильцы могут пользоваться услугами, которые делают повседневную жизнь комфортнее.

«Ростелеком Ключ» включает в себя несколько услуг, помогающих обустроить новосибирцам безопасный и удобный быт: «Умный шлагбаум», «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение» и «Умные счётчики». Только за прошлый год возможности этой цифровой экосистемы оценили 4 тысячи домохозяйств региона, в планах до лета текущего года – обеспечить комплексным решением ещё 3,5 тысячи семей.

«"Ростелеком Ключ" объединяет интеллектуальные решения в одну систему, которой можно управлять из любого места, где есть интернет. Например, наш умный домофон разрешает открывать дверь в подъезд через приложение: хозяева видят гостя и принимают решение, пустить его или нет. С помощью сервиса генерируются временные коды доступа для курьеров или врачей, а также настраивается переадресация звонков с домофона на смартфоны членов семьи. Через приложение можно управлять шлагбаумами и воротами, а скоро появится возможность заезжать во двор с использованием радиометок на лобовом стекле автомобиля», – отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В Новосибирске «Ростелеком» сейчас работает с такими компаниями, как «Энергомонтаж», «ВИРА-Строй», «КПД-Газстрой», ГК «ПСФ», ГК «Расцветай», ГК «Стрижи», и другими крупными игроками на строительном рынке. Как говорит представитель МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик», сервисы «Ростелекома» уже зарекомендовали себя на объектах компании.

«Мы продуктивно взаимодействуем с "Ростелекомом" в части установки видеодомофонов, диспетчеризации лифтов, проведения интернета и телевидения. В ЖК "Весенний" эти услуги уже работают в жилых домах, введённых в эксплуатацию в 2019 году. Важно, что компания предлагает комплексные решения, а проекты формируются под конкретные объекты с максимально продуманной реализацией», – сказал Алексей Жирнов, заместитель директора по инженерным коммуникациям ООО МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик».

Все популярнее у жильцов новостроек становится услуга по комплексному видеонаблюдению: камеры в режиме онлайн позволяют следить за происходящим на парковке, на территории дома, на детских площадках. При этом видео можно пересмотреть в архиве, срок хранения записей составляет от 7 до 60 дней.

Ещё один сервис, который входит в комплекс «Ростелеком Ключ», отвечает за удалённый сбор и передачу показаний приборов учёта воды, электроэнергии и тепла. Телеметрия позволяет жильцам не тратить время на проверку и запись данных, а управляющей компании даёт возможность оценивать прозрачность и точность расчётов, чтобы не нести дополнительные расходы из-за недобросовестных плательщиков.

Мобильное приложение «Ростелеком Ключ» доступно на смартфонах и планшетах на Android версии 5.0 и выше, а также на устройствах Apple c iOS 11.0 и новее. Скачать приложение можно в официальных магазинах Google Play или App Store. Настроить сервис после заключения договора можно также в личном кабинете на сайте key.rt.ru.