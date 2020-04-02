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Новый способ лечения коронавируса нашли в России: используется кровь выздоровевших больных

сегодня 16:49

Фото с сайта pixabay.com

Лечить коронавирус в России начали новым способом; заболевшим переливают кровь тех, кто уже справился с вирусом.

В России провели первые процедуры переливания плазмы крови победивших коронавирус тем, кто болен сейчас. О новом способе лечения инфекции рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передаёт ТАСС.

По словам Раковой, в Москве 11 пациентов, которые вылечились от коронавируса, стали донорами. Переливание уже сделали семи пациентам.

«Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса», – отметила заместитель мэра Москвы.

Напомним, на 9 апреля в России зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

лечение
коронавирус
Москва

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