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В России появился обновлённый сервис для учёта земельных участков

сегодня 14:42

Фото предоставлено компанией «МегаФон»

Обновлённое решение «Цифровой двойник города» запустил МегаФон, в него включена синхронизация данных с государственным кадастром недвижимости; это позволит муниципалитетам и региональным властям точнее вести учёт использования муниципальных земель.

«Цифровой двойник города» разработан специально для повышения эффективности работы муниципальных и региональных властей. Сервис позволяет анализировать состояние систем жизнеобеспечения города на 3D-карте благодаря подключаемым слоям данных – информации о загруженности дорог, расположении тепло- и водомагистралей, состоянии кровельного покрытия жилого фонда и других данных. Всего система содержит более 10 настраиваемых слоёв.

К новым возможностям «двойника города» теперь относится модуль учёта земельных участков. После первичной аэрофотосъёмки территории сервис объединит полученные данные с информацией государственного кадастра. В результате на карте можно будет найти земельные участки, статус и границы которых необходимо дополнительно проверить. Такая информация поможет оптимизировать время работ кадастровых инженеров.

«Отсутствие точных сведений в едином государственном реестре недвижимости часто приводит к спорам между землепользователями. Имея на руках предварительные данные от "Цифрового двойника", местные власти могут точнее и быстрее вести кадастровые работы и вносить обновлённые данные в реестр недвижимости. Если раньше для первичного выявления незаконно используемых земель требовались месяцы и усилия большого количества специалистов, то благодаря воздушной съёмке и машинному зрению теперь на это уйдёт всего несколько недель», – сообщила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Развёртывание «цифрового двойника» с учетом аэрофотосъёмки в городе с населением около 1 миллиона жителей займет около 30 дней. Города, уже развивающие и эксплуатирующие собственные ГИС-системы и платформы «умного города», могут объединить их с решением МегаФона с помощью задокументированного API.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и трёхкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 миллиона клиентов.

Напомним, 8 апреля МегаФон запустил курсы подготовки к ЕГЭ.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

инновации
МегаФон

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