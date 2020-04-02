Около миллиона тестов на коронавирус проведено в России

сегодня 08:46 Поделиться

Фото Светланы Шуваевой

Во время эпидемии коронавирусной инфекции исследования проводят как лаборатории Роспотребнадзора, расположенные во всех регионах страны, а также в государственных и частных лабораториях; больше всего тестов провели в Москве и Московской области.

Российские медики продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции. На сегодняшний денно в стране зарегистрировано несколько отечественных тест-систем. Они очень чувствительны, что могут выявлять единичные копии вируса в реакции. Всего в России сделано 910 тысяч тестов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, исследования проводятся в центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, которые есть во всех регионах страны, в также в лабораториях государственных и частных медицинских организаций.

Больше всего тестов по данным на 8 апреля провели в Москве – 248979, Московской области – 79941 и Санкт-Петербурге – 39691. Более 20 тысяч исследований провели в Свердловской области – 26163 и в Краснодарском крае – 22065. В топ-10 регионов также вошли Тюменская– 19270, Сахалинская – 18952 и Челябинская области – 18354, Республика Татарстан – 17440 и Красноярский край – 17301.

По количеству проведенных исследований на 100 тысяч населения лидирует Сахалинская область. Здесь этот показатель равен 3868,45. На втором месте – Москва – 1982,18, на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ – 1801,39. Далее идут Тюменская область – 1277,23, Ненецкий автономный округ – 1186,36, Республика Марий Эл – 1123,65, Московская область – 1058,61, Камчатский край – 1043,02, Хабаровский край – 971,24 и Кировская область – 913,38.

Напомним, 6 апреля Роспотребнадзор назвал стоимость проведения тестов на коронавирус на дому.