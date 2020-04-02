Основные симптомы коронавируса назвали в Минздраве

сегодня 18:24 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Минздрав России перечислил главные симптомы коронавируса; документ появился на сайте ведомства.

Министерство здравоохранения России опубликовало на своём сайте список основных симптомов коронавируса. Их всего пять: повышенная температура тела, сухой или с небольшим количеством мокроты кашель, одышка, утомляемость и заложенность грудной клетки.

По данным минздрава, в 90 % случаев при заболевании COVID-19 температура поднимается. Кашель встречается в 80 % случаев. Одышка появляется у 55 % заболевших. Утомляемость отмечают 44 человека из 100. Заложенность в грудной клетке испытывает каждый пятый.

Среди прочих симптомов, сопровождающих коронавирус, могут быть боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, конъюнктивит.

В Минздраве также указали на появление боли в мышцах, спутанность сознания, головные боли, кровохаркание, диарею, тошноту и рвоту. Уточняется, что эти симптомы могут появиться и без повышения температуры тела.

В минздраве уточнили, что инкубационный период коронавируса может длиться от 2 до 14 суток. По наблюдениям специалистов, признаки появляются на 5-7 сутки. К 6-8 дню у инфицированных появляется наиболее тяжёлая одышка.

Напомним, в России осталось всего три региона, где не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19.