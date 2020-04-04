Островки безопасности: новосибирским бизнесменам предложили вложиться в Сингапур и Таиланд

Маленькие государства Юго-Восточной Азии сумели сдержать коронавирус и сохранить инвестиционный потенциал

сегодня 10:01 Поделиться

Фото предоставлено компанией CMP Group

В разгар пандемии коронавируса некоторые страны продемонстрировали более эффективные методы борьбы с ним. Таиланд и Сингапур вошли в список территорий, где количество жертв COVID-19 стабильно остаётся на низком уровне. Местные власти продемонстрировали решительность и последовательность в борьбе с новым заболеванием.

При этом, как отмечают эксперты, чрезвычайные меры не отразились на традиционно благоприятном инвестиционном климате этих территорий.

Как рассказал Сиб.фм генеральный директор группы компаний CMP Group Алексей Котлов, Сингапур и Таиланд остаются одними из самых благоприятных мест для вложения средств. При этом для запуска бизнеса в Сингапуре достаточно иметь сумму около 150 тысяч долларов, в Таиланде – от 50 тысяч долларов. В королевстве российские инвесторы традиционно отдают предпочтение двум локациям – Паттайе и острову Пхукет.

«Чтобы начать здесь свой бизнес, предпринимателю главное – просто не бояться перемен и сделать этот простой шаг. Если компания работает официально и в правовом поле, то рисков для неё нет. Количество проверяющих структур несопоставимо с Россией, а полномочий у них гораздо меньше», – отметил Алексей Котлов.

Он также обращает внимание, что важнейшим преимуществом местных законов является очень либеральная налоговая политика. Пока вложения в бизнес не окупятся, фискальные органы не предъявляют никаких требований.

Опыт CMP Invest показывает, что россияне в основном выбирают для вложения сферу услуг массового потребления. Очень успешными, например, становятся проекты по аренде недвижимости и по предоставлению в аренду автомобилей и мотоциклов.

При этом CMP Invest готова предложить полный пакет консалтинговых услуг для более быстрого развёртывания бизнеса. Как рассказал Алексей Котлов, специалисты компании, которая имеет более чем пятилетний опыт работы в этом направлении, проводят маркетинговое исследование, готовят коммерческое предложение, занимаются регистрацией бизнеса, разработкой договоров, переговорами с поставщиками. Чтобы узнать подробности, можно написать Алексею Котлову в Facebook или позвонить по телефонам справочной службы CMP Group и ГЖА.рф.

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