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Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован на Урале: назван возраст погибшего

вчера 23:57

Фото Pixabay

В Ямало-Ненецком округе погиб первый пациент с коронавирусом; он был младше 50 лет.

На Урале зафиксировали первый случай гибели от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — скончался пациент в Ямало-Ненецком округе. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщил региональный оперативный штаб.

По данным штаба, погибшему было 47 лет — он не достиг общепринятого возраста "группы риска", в котором находятся люди пенсионного возраста.

В штабе добавили, что пациент скончался в Надымской центральной районной больнице. Заражённый жил в посёлке Пангоды. О сопутствующих заболеваниях штаб не сообщил.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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