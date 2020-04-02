План первоочередных мероприятий по поддержке региональной экономики подписал Андрей Травников

сегодня 13:18 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

План первоочередных мероприятий по обеспечению поддержки региональной экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции утверждён в Новосибирской области; документ подписали члены регионального правительства.

Губернатор Андрей Травников, первый заместитель председателя правительства региона Владимир Знатков, заместитель губернатора Сергей Сёмка, заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, и. о. министра экономического развития Лев Решетников подписали план первоочередных мероприятий по поддержке экономики региона.

По словам Андрея Травникова, этот антикризисный план создали коллеги из правительства региона, представителей бизнеса и промышленности региона. За короткий срок удалось разработать перечень мероприятий, которые должны поддержать сферы и отрасли экономики, больше всего пострадавшие из-за введённых ограничений.

«Важный принцип плана – не распылять ресурсы, а целенаправленно помочь в первую очередь тем, кто сегодня оказался в максимально непростых условиях. Уверен, что наши региональные меры органично дополнят мероприятия по защите экономики, утверждённые на федеральном уровне», – подчеркнул глава региона.

По словам Андрея Травникова, в первую очередь поддержку будут получать те предприятия и организации, которые не станут увольнять людей в сложных экономических условиях. Согласно утверждённому плану будут расширены программы Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и Фонда микрофинансирования Новосибирской области. Отсрочки уплаты арендных платежей для арендаторов государственного и муниципального имущества, в том числе и по земельным ресурсам предусмотрены до 1 октября 2020 года.

В плане учтены мероприятия по поддержке занятости в Новосибирской области. Оставшиеся без работы новосибирцы до конца года могут пройти профессиональное обучение, получить дополнительное профобразование. Подобная мера поддержки предусмотрена для женщин с детьми дошкольного возраста, а также для жителей региона в возрасте 50 лет и старше.

Также утверждён перечень поручений по проработке дополнительных мер поддержки наиболее пострадавших отраслей.

По словам предпринимателя с десятилетним стажем, помощника уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирском сельском районе Александра Жатова, принятые меры по поддержке бизнеса в Новосибирской области – более чем адекватны

«Это правильное и своевременное решение. По сравнению с другими регионами, у нас в Новосибирской области стабильная ситуация, заболевших немного. Уверен, что меры, предпринимаемые правительством, принесут свои плоды», – отметил он.

А председатель совета предпринимателей Октябрьского района г. Новосибирска, сопредседатель Новосибирского областного отделения «Опоры России», директор ООО «Бизнес-Форум» Наталья Безрученкова считает, что сейчас главное соблюсти баланс между ограничительными профилактическими мерами и поддержкой региональной экономики.

«Область у нас большая, субъектов малого и среднего бизнеса много, и на большинстве из них недели вынужденного простоя скажутся пагубно. Губернатор эффективно поддерживает экономику, по-другому сейчас и нельзя, ситуация требует гибкой настройки», – сказала она.

Наталья Безрученкова также отметила, что самое важное сейчас – сохранить рабочие места, выплаты заработной платы, чтобы люди не потеряли доходы. Период очень сложный, и бизнес сейчас должен быть максимально социально ответственным. Однако без поддержки областного правительства не обойтись.

Напомним, 7 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал, как соблюдаются противоэпидемиологические меры на предприятиях региона.