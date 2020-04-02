Плановую госпитализацию запретили в Алтайском крае из-за COVID-19

сегодня 08:34 Поделиться

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Губернатор Алтайского края внёс изменения в указ о мерах противодействия распространению коронавируса; запрещена плановая госпитализация.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс изменения в указ о противодействии распространения коронавируса на территории региона. Согласно поправкам, в крае временно запрещена плановая госпитализация пациентов в медицинские учреждения стационарного типа.

Данный документ не распространяется на пациентов с заболеваниями, включёнными в перечень социально значимых и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Не коснутся нововведения и тех пациентов, чьей жизни и здоровью отсрочка медпомощи может представлять угрозу.

Пациентам также запрещено посещать амбулаторно-поликлинические медицинские организации, если речь не идёт об угрозе жизни. Кроме того, временно была запрещена плановая вакцинация детского и взрослого населения, за исключением вакцинации новорожденных детей в родильных домах и перинатальных центрах.

Запрет не распространяется на медкомиссии для трудоустройства, призывную комиссию и медико-социальную экспертизу.

Напомним, Владимир Путин 8 апреля пообещал врачам, которые работают с коронавирусными больными, существенные доплаты.