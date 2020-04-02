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Подавляет коронавирус за двое суток: учёные назвали чудо-препарат

сегодня 09:25

Фото с сайта pixabay.com

Учёные из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне назвали препарат, который способен подавить коронавирус за 48 часов.

Учёные из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне проанализировали действие антипаразитарного препарата «Ивермектин» и пришли к выводу, что он за 48 часов способен подавить размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах. Полученные выводы опубликованы в издании Antiviral Research.

По данным исследователей, благодаря одной дозе препарата спустя 24 часа количество вирусной РНК снижается на 93 %, а через двое суток – более чем на 99 %.

«Спустя 48 часов этот эффект увеличился до 5000-кратного снижения вирусной РНК в обработанных ивермектином клетках по сравнению с контрольными образцами. Это указывает на то, что применение этого препарата привело к потере практически всего вирусного материала», – говорится в работе.

При этом за время эксперимента ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы.

По мнению учёных, их работа должна помочь в исследованиях по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Напомним, новосибирский «Вектор» будет испытывать вакцину от коронавируса на 180 добровольцах.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

лечение
коронавирус
препараты

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